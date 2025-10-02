〈「死ぬ前においしい水を飲んで死にたい」最後は誰かにしがみつくような姿で…かつて「ひめゆり学徒」だった女性が今も忘れられない『ある兵士との別れ』〉から続く

今から80年前の第二次世界大戦末期、県民の4人に1人が命を落としたの「沖縄戦」――。そこでは、兵士だけでなく「ひめゆり学徒」として多くの沖縄の女子学生たちも動員された。彼女たちはまだ10代の若さで、戦争の中で何を見たのか？

【衝撃画像】「おいしい水を飲んで死にたい」物資がなく、やせ細った兵士たちの姿

テレビディレクターの渡辺考氏がひめゆり学徒の一人、山内祐子（やまうち・さちこ）さんにインタビューした新刊『ひめゆり学徒だった山内祐子さんが沖縄の高校生に伝えたこと』（講談社）より、彼女たちが命がけで過ごした日々をお届けする。（全3回の3回目／最初から読む）



写真はイメージ ©getty

◆◆◆

赤い色のおにぎり

南部で待ちかまえていたのは、これまで以上の食料不足でした。山内さんは、食べ物がなくて苦しかった日々をこう語ります。

「あちこちで日本軍が残した保存食のビスケット、乾パンですね、それを拾い集めてしのぎました」

そう言うと、ちょっと低い声でこう続けます。

「血で色がついたおにぎりをつくったりしたこともあるんですよね。死人も倒れている場所の米を使って」

血で色がついたおにぎり……どういうことでしょう。ある夜、山内さんと仲間たちは、軍が残した米があると聞き、おなかがすいていて、動くのもやっとでしたが、袋を持って取りに行ったそうです。しかし、米だわらのまわりには、多くの日本兵が死んでいました。それでも山内さんたちは気にしてはいられませんでした。

「袋に入れて持ってきたのですが、その米を洗いもしないで炊いたらね、赤い色で油味噌みたいな味になりました。松葉や草やら石ころやらみんな入っていて、それをおにぎりにしたらね、ちょうどお味噌が入ったような感じのおにぎりができました」

「人間って不思議ですね」

食べ物だけではなく、きれいな水などもありません。水を発見できたら、汚いと思っても、口にしました。

「車が通ったあとにできた窪みにたまった水を飲んだり、それからうみのたまった腐ったような水を飲んだりしました」

ふぅーっと大きなため息をつき、こう言葉を続けました。

「それでも大きな病気にならなかった。人間って不思議ですね」

体調はすぐれませんでしたが、放置したままでした。

「ずっと熱が出ていたような気がするんですよね。よく生きのびてこられたねとつくづく思いはしますね」

「本当にとても考えられないことばかりだった」と言いながら、自分の右手をこちらに差しだし、こう語ります。

「この手はですよ、兵隊がね、こっちかいてちょうだいと言ったらかくし、うみがじくじくしているところも一生懸命にかいてね。死人も片づけたし。その手を洗う水はないし、ちょっと何かでふいただけで、その手でおにぎりもつくって食べたしね。もういろんなばいきんを食べたはずですけどね」

山内さんのしわだらけの右手。その一つひとつのしわの奥に、何かがひそんでいる……。戦争の記憶は、心だけでなく全身に消えることなく刻まれるものだと痛感しました。

（渡辺 考／Webオリジナル（外部転載））