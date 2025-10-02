経済学者・成田悠輔さんがゲストと「聞かれちゃいけない話」をする連載。今回のゲストは、室伏広治さんです。

経済学とスポーツ

成田 この本（『室伏広治と考える運動器機能の評価と改善』）を読んで、室伏さんのご研究と、社会科学や経済学がやっていることは似てるな、と。まずXのYへの影響やインパクトを測ろうとしている点。政治制度の経済成長への影響だったり、室伏体操の運動機能への影響だったり。そしてどちらも対象が超絶複雑で個体差が大きいので、簡単にモデル化や理論化しづらい。

室伏 そうですね。



室伏広治氏（左）と成田悠輔氏 ©文藝春秋

成田 そこで室伏さんはまず自分の体の機能を自分で気軽に測って点数化する方法を示す。その上で点数が残念な機能を伸ばす気軽な運動メソッドを提案されています。そういう個人の肉体への介入が、その後のパフォーマンスにどう影響を与えるかの検証までされている。分析や論証の流れは、自分がやっている研究と近いのが意外で面白かったです。

室伏 我々もスポーツが社会にどういうインパクトを与えるかを見ているので、そこは近いですね。

成田 同じ手法で、運動が経済に与える影響を測ることもできそうですよね。運動が個人の労働生産性や企業業績に与える影響とか。幸福度や充実感への影響も大きそうです。

室伏 運動って「病気にならない健康な体を作る」という効果が強調されがちなんですが、私は、そこはむしろ副次的なものだと思っているんです。本当は、運動することによって生きる姿勢そのものがアクティブに、ポジティブになっていくことが一番大きな効果なんですよね。

成田 心への効果ですね。

室伏 逆に成田さんに伺いたかったのは、まさに労働の問題なんです。スポーツって、わざわざツルツル滑る氷の上を走ったり、断崖絶壁に登ったり、見ようによっては、あえて困難な状況に身をおいて楽しむみたいなところがありますよね。人間ってチャレンジングなことをすると元気になるところがあると思うんですが、労働は困難を楽しむとならないのはなぜなんだろう、と。

成田 労働は時間を差し出し、苦痛と退屈を引き受ける代わりにお金をもらうことだ、という見方がありますね。賃労働が確立して支配した近代的な考え方です。ただ、現実には働くことで得られるアイデンティティや生きがいもあるわけで。

室伏 恐らく労働に対するモチベーションの根底を変えていかないといけないんでしょうね。今、働き方改革が言われていますが、スポーツ的な発想が貢献できることもあるのかなと思うんです。どうですか。

体育における「個別最適化」

成田 今の働き方改革って「苦痛を引き受ける権利」の禁止という面もありますよね。ただ私は、働くことも含め、人が生きることは他人を傷つけ自分が傷つくことと裏表だとも思うんです。苦痛に身を晒すことで生の充実と限界を探る……そのロールモデルが肉体と精神をギリギリまで追い込むスポーツなのかも、と。

室伏 面白い。スポーツを通じた心の持ち方は、われわれがしっかり取り組むべきところですね。

成田 室伏さんのご研究のような運動の効果の科学的な検証は、今の体育教育のカリキュラムに反映されているのでしょうか。

室伏 面白い質問ですね。そこはちゃんとしなきゃいけないと思います。ただ運動するだけじゃなくて、自分で運動機能を測ることで自分の体を知る機会にもなりますからね。

成田 室伏メソッドが面白いのは、体育の個別最適化になっている点です。今、教育全体が個別最適化の時代ですよね。個々の理解度に合わせて教材や課題を変えるのが普通になりました。一人ひとり肉体も体力も違うわけですから、体育も個別最適化すべきだと思うんです。

室伏 みんなでラジオ体操をやるだけじゃなくてね。

成田 さらに運動や健康って一生を左右するのに、普通の人が体育の授業を受けるのは体への危機感が薄い10代だけ。本当は中高年こそ体育教育が必要なんじゃないかと。

