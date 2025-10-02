ºä¾åÇ¦¡¢À¤´Ö¤òÁû¤¬¤»¤¿¡È¹üÀÞÁûÆ°¡É¤ÎÎ¢Â¦¤ò¸ø³«¡¡ºä¾å¤Î¡ÈºÊ¡É¤¬É×ÉØ±ßËþ¤ÎÈë·íÌÀ¤«¤¹
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï3Æü¸á¸å7»þ¤«¤é¡Øºä¾å¤É¤¦¤Ö¤Ä²¦¹ñ¡Ù3»þ´ÖSP¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡£º£²ó¤Ï¡ÖÌ©Ãå¡¡ºä¾åÇ¦24»þ¡×¤ÈÂê¤·¡¢ÈÖÁÈ¤¬ºä¾å¤Ë¤Ê¤ó¤È1584»þ´ÖÌ©Ãå¡£º£Ç¯¡¢·ÝÎò55Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿ºä¾å¤Ï¡¢Æü¡¹²¿¤ò¹Í¤¨¡¢²¿¤Ë¸þ¤«¤¤Áö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¼Â¶È²È¤È¤·¤Æ¡¢·ÝÇ½¿Í¤È¤·¤Æ¡¢É×¤È¤·¤Æ¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ºä¾å¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¿ôÂ¿¤¯¤Î´é¤òÂç¸ø³«¤¹¤ë¡£
¡¡¤¢¤ëÆü¡¢¼Â¶È²È¤È¤·¤Æ¤Îºä¾å¤ËÌ©Ãå¼èºà¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ºä¾å¤¬³«¶È¤·¤¿Ï·¸¤¥Û¡¼¥à¤Ë¡¢¥¹¡¼¥Ä¤Ç¤«¤Ã¤Á¤ê¿È¤ò¸Ç¤á¤¿»Ô¤Î¿¦°÷¤¿¤Á¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£¸½ºßÆüËÜ³ÆÃÏ¤ÇÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÏ·¸¤Ï·Ç¤Î»ô°éÊü´þÌäÂê¤Ë¤¤¤ÁÁá¤¯¼ê¤òÉÕ¤±¤¿ºä¾å¤Î¤â¤È¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤È¹ÔÀ¯Â¦¤¬»ë»¡¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£·ÝÇ½¿Í¤È¤·¤ÆÉ½ÉñÂæ¤ËÎ©¤ÄËµ¤é¡¢ÊÝ¸î³èÆ°²È¤È¤·¤Æ¿ÔÎÏ¤¹¤ëºä¾å¤Î»Ñ¤òÄÉ¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤Êºä¾å¤Ï¡¢Âè£²¤Î¤µ¤«¤¬¤ß²È¤Î¤ªÀ¤ÏÃÃ´Åö¤ä¥«¥Õ¥§¤Ç¤ÎÀÜµÒÃ´Åö¤Ê¤É¡¢Ëè·î¼«¿È¤Ç¥·¥Õ¥È¤òºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¼Ò°÷£¸¿Í¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È23¿Í¤òÊú¤¨¡¢Âç½êÂÓ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤µ¤«¤¬¤ß²È¡£¤Ê¤¼ºÙ¤«¤¤ºî¶È¤òºä¾å¤¬¹Ô¤¦¤Î¤«¡©¤³¤ì¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Ç¥·¥Õ¥È¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤½¤Î¿Í¤òÃÎ¤í¤¦¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤¹ºä¾å¡£¡Ö¿®Íê¤Ç¤¤ë¿Í¤ò²¿¿ÍÊú¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤¬°ìÈÖÂç»ö¡×¤È¿¿·õ¤Ë¸ì¤ë¡£¤½¤ó¤Êºä¾å¤ÏµÙ¤à´Ö¤â¤Ê¤¯¤¢¤ë¾ì½ê¤Ø¡£ÌÜÅªÃÏ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤È¡¢¤½¤³¤Çºä¾å¤Ï¶Ã¤¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æºä¾å¤¬È¯É½¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ï¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢À¤´Ö¤òÁû¤¬¤»¤¿¤¢¤Î»ö·ï¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¡Ø¤Ý¤«¤Ý¤«¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿ºä¾åËÜ¿Í¤«¤éÆÍÁ³È¯É½¤¬¤¢¤Ã¤¿¡¢Å¾ÅÝ¹üÀÞ»ö·ï¡£¤Ê¤ó¤È¡¢¤½¤Î»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¤¿ºÝ¤âÌ©Ãå¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥±¥¬¤Ï¾Ð¤¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÂç»ö·ï¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡Ä¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ºä¾å¤ÎºÊ¤ËÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â¼Â»Ü¡£ºä¾å¤ÎÊÝ¸î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ä¡¢É×ÉØ±ßËþ¤ÎÈë·í¡Ê¤Ò¤±¤Ä¡Ë¤òÌÀ¤«¤¹¡ª
