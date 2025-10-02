JR西日本、JR西日本SC開発、demo!expoは、「OSAKA STATION RAVE」を10月10日午後10時から開催する。

終電後の駅構内を活用する一夜限りの音楽イベントで、定員は100名。ツアー形式の2部構成とする。音楽動画配信とSC開発の音楽関連事業の撮影も行う。

KANPAI FLOORはルクア大阪地下2階のEXPO酒場 キタ本店で午後10時に開始し、その後に大阪駅うめきた地下口改札内のインタラクティブ空間でMIDNIGHT STATION FLOORを翌午前1時から4時まで行う。出演者はMIDNIGHT STATION FLOORが石野卓球、SAMO（FULLHOUSE）、DJ KOCO aka SHIMOKITA、KANPAI FLOORがYAMAとKo Yang （City Boy Lounge）。

チケットはZAIKOウェブサイトにて抽選販売を行い、申し込みは10月2日まで受け付けてる。料金は5,000円。2つのステージ共通で、MIDNIGHT STATION FLOORで使えるドリンク2杯付き。