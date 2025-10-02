ド軍同僚から絶賛の嵐…ベッツ「もう言葉もないくらいだ」スネル「流れを作ってくれた」大谷翔平、PS初戦でマルチHRの底知れぬ価値

大谷は第2戦でもアーチをかけるだろうか(C)Getty Images

同僚スターも舌を巻く衝撃のパフォーマンスだった。

現地時間9月30日、ドジャースの大谷翔平は、本拠地ドジャースタジアムで行われたレッズとのワイルドカードシリーズ第1戦に「1番・DH」として先発出場し、初回に先頭打者弾、6回に2ランをマークするなど、5打数2安打3打点と大暴れ。いきなりの“ショータイム”で打線を活気づけ、10-5のチーム勝利に貢献した。

【動画】勢いが止まらない！大谷がPS初戦で圧巻の2発目のアーチをかけたシーン

まず第1打席でレッズの先発ハンター・グリーンと対峙すると、4球目に投じられた100.4マイル（約161.6キロ）の内角直球を捉え、打球速度117.7マイル（約189.4キロ）を計測する右翼席への先制ソロをマーク。そして6回2死一塁の第4打席では、3番手コナー・フィリップスの3球目スイーパーをたたき、右中間席への特大アーチをかけた。これがプレーオフで自身初となる1試合2発だ。

この活躍には、周囲も賛辞を惜しまない。中でも7回2失点と好投した先発ブレイク・スネルは、試合後、ドジャース専門サイト『Dodger Blue』などの取材に応じ、「あの先頭打者弾が試合の流れを作ってくれた」と絶賛。「そこから攻撃的な意識で次のイニングを無失点に抑え、打線にリズムを与えることができた」と展開を振り返っている。