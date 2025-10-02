「感じのいい人になれるか」は毎日のやりとりで決まる。相手に間違ったニュアンスで伝わってしまう」「文面がこわいと言われるが、原因がわからない」「メールの返信に時間がかかりすぎて、1日が終わってしまう」。メール仕事には、意外と悩みがつきものです。本連載では、中川路亜紀著『新版 気のきいた短いメールが書ける本』（ダイヤモンド社）から編集・抜粋し、迷いがちなメールやビジネスチャットの悩みを解決するヒントをお届けします。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

チャットでは、メールの「お世話になっております」のような定型的な挨拶は省略されます。とはいえ、朝一番に「おはようございます」と書いてはいけないの？ など、ちょっとした言い回しに迷う人も少なくありません。ここでは、チャットで便利な言い回しを取り上げていきます。

「おはようございます。」

チャットは、いきなり本題に入れるのが長所なので、挨拶は省略することになっています。でも、朝一番の連絡をする場合、「おはようございます」から始めるのは、悪くありません。

----------------

おはようございます。今日はA社に直行し、11時ごろに帰社予定です。

----------------

ただし、挨拶入りのメッセージへの返信で挨拶を返す必要はありません。

「お疲れ様です。」

業務終了の連絡に対しても、一言返します。

----------------

「了解です。」

「わかりました。」

----------------

チャットでは、簡単な連絡にも反応が必要です。マークをつけたり、このような短いメッセージで応えます。既読がつかないタイプのチャットアプリの場合、読んだことを伝えるためにも必要です。

「ありがとうございます。」

誰かが何か作業をしてくれたときは、たいていこのフレーズが有効です。

----------------

早速、ありがとうございます。

急いでいただき、ありがとうございます。

ていねいな作業、ありがとうございます。

ご対応ありがとうございました。

----------------

「助かりました！」

作業を分担してくれたり、アドバイスをもらったりしたときにひとこと。

「はい。お願いします。」

「はい」はメールではつかいませんが、チャットではよくつかわれます。相手に素直な印象を与えることができます。

----------------

はい。了解しました。

はい。そのとおりだと思います。

----------------

本記事は『新版 気のきいた短いメールが書ける本』を一部抜粋・編集したものです。