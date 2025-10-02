½Ë¡¦ÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¡ª ÅÄÃæ¾Âç¤Î¼¡¤ËÂçÂæÅþÃ£¤·¤½¤¦¤ÊÅê¼ê¤Ï¡© ¡Öº£¤ò¤È¤¤á¤¯¥á¥¸¥ã¡¼±¦ÏÓ¡×¤¬±£¤ì¸õÊä
Á°ÅÄ¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë(C)Getty Images
¡¡¸½ÂåÌîµå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âµ®½Å¤Ê½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾Âç¤Ï9·î30Æü¤ÎÃæÆüÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤ÇÀèÈ¯¡£6²ó¤ò2¼ºÅÀ¤Ë¤Þ¤È¤á¡¢º£µ¨3¾¡ÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Æ±»þ¤Ë¤³¤Î¾¡Íø¤ÏÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡NPB¤Ç119¾¡¡¢MLB¤Ç78¾¡¡£ÂçÂæÅþÃ£¤Þ¤Ç¤¢¤È¡Ö3¡×¤Î¾õ¶·¤Çµð¿Í¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¡£³ÚÅ·¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿ºòµ¨¤Ï¥¥ã¥ê¥¢½é¤ÎÌ¤¾¡Íø¡£¸ªÉª¤Î¾õÂÖ¤¬»×¤ï¤·¤¯¤Ê¤¯¡¢37ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ëÇ¯Îð¤«¤é¤â¡Ö¸Â³¦Àâ¡×¤ò¾§¤¨¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âµ×ÊÝ¹¯À¸¥³¡¼¥Á¤Î¡ÖËâ²þÂ¤¡×¤ÇµåÂ®¤ò¤¢¤ëÄøÅÙ¼è¤êÌá¤·¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ï1·³¤È2·³¤ò¹Ô¤Íè¤·¤Ê¤¬¤éÀèÈ¯µ¡²ñ¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½ªÅÐÈÄ¤Ç200¾¡¤ËÅþÃ£¡£»î¹ç½ªÎ»¸å¡¢ÍÄÆëÀ÷¤ÇÆ±¤¤Ç¯¡¦ºäËÜÍ¦¿Í¤È¤Î¥Ï¥°¤Ï¤È¤Æ¤â´¶Æ°Åª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢º£²ó¤Î200¾¡¤ÏÆüÊÆÄÌ»»¤À¤È4¿ÍÌÜ¤Î²÷µó¡£ÌîÌÐ±ÑÍº¡¢¹õÅÄÇî¼ù¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¤Ë¼¡¤°µÏ¿¤À¡£NPB¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç24¿Í¤¬Ã£À®¤·¤¿¤Î¤ß¡£50¿Í°Ê¾å¤¬Ã£À®¤·¤Æ¤¤¤ë2000°ÂÂÇ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢´õ¾¯²ÁÃÍ¤¬¹â¤¤¡£
¡¡Áª¼ê¼÷Ì¿¤¬¿¤Ó¤Æ°ÂÂÇ¤ò½Å¤Í¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ìî¼ê¤ËÂÐ¤·¡¢Åê¼ê¤ÏÊ¬¶ÈÀ©¤Î³ÎÎ©¡õ¸Î¾ã¥ê¥¹¥¯¤ÎÂç¤¤µ¤«¤é¾¡¤ÁÀ±¤¬¿¤Ó¤Ë¤¯¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢º£²ó¤ÎÅÄÃæ¤Î200¾¡¤ÏÎò»Ë¤Ë»Ä¤ë½Ö´Ö¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡º£¸å¡¢200¾¡¤òµó¤²¤ëÅê¼ê¤Ï¸½¤ì¤ë¤Î¤«¡£¤³¤³¤«¤é¤ÏÍÎÏ¤ÊÅê¼ê¤ò²¿¿Í¤«¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢200¾¡¤ËºÇ¤â¶á¤¤¤Î¤ÏÀÐÀî²íµ¬¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë¡£µå³¦ºÇÇ¯Ä¹¡¦45ºÐ¤Îº¸ÏÓ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç188¾¡¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨¤â2¾¡¤òµó¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¸Î¾ã¤Î¾¯¤Ê¤µ¤äÅêµå¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸«¤Æ¤â¤Þ¤À¤Þ¤ÀÅê¤²¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¡£ËÜ¿Í¤â200¾¡¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò¤è¤¯¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡ÀÐÀî¤Ë¼¡¤°170¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬´ß¹§Ç·¡Ê³ÚÅ·¡Ë¡£12·î¤Ç40ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë±¦ÏÓ¤Ï¡¢º£µ¨6¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ºÙ¿È¤Î¿ÈÂÎ¤À¤¬¡¢ËèÇ¯10»î¹ç°Ê¾åÀèÈ¯¤òÌ³¤á¤ë¥¿¥Õ¤µ¤¬Çä¤ê¤Ç¤â¤¢¤ë¡£´ß¤Î1³ØÇ¯²¼¤ÇÄÌ»»166¾¡¡¦Í°°æ½¨¾Ï¡ÊÃæÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤¬NPB¤Ç¤Î200¾¡¤ò»ë³¦¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡ÆüÊÆÄÌ»»¤â´Þ¤á¤¿¾ì¹ç¡¢Á°ÅÄ·òÂÀ¤âÍÎÏ¤Ê¸õÊä¤À¡£ÅÄÃæ¤ÈÆ±³ØÇ¯¤Î±¦ÏÓ¤Ï¸½ºß¡¢ÄÌ»»165¾¡¡ÊNPB97¾¡¡¦MLB68¾¡¡Ë¡£Íèµ¨¤ÏÆüËÜµå³¦Éüµ¢¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤â¤¦¤Ò¤È²Öºé¤«¤»¤é¤ì¤ì¤Ð¡Ä¡Ä¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤«¡£
¡¡±£¤ì¤¿¸õÊä¼Ô¤Ï»³ËÜÍ³¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤À¡£NPB¤Ç70¾¡¤òµó¤²¤Æ¡¢MLB¤Ç¤Ï2Ç¯´Ö¤Ç19¾¡¡£ÆüÊÆÄÌ»»89¾¡¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÂæ¤Þ¤Ç¤Ï¤Þ¤À±ó¤¤¤¬¡¢27ºÐ¤È¤¤¤¦¼ã¤µ¤È¾ï¾¡·³ÃÄ¤Î¥¨¡¼¥¹¤òÌ³¤á¤ë¼ÂÎÏ¤ò´Õ¤ß¤ë¤È¡¢10Ç¯¸å¤òÌÜ½è¤Ë200¾¡ÅþÃ£¤Î½Ö´Ö¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]