貯蓄330万円・年金1人暮らし「自分のために生きるのは今からでも遅くない」70歳女性の老後
金融庁の報告書に端を発して話題となった「老後2000万円問題」など、老後の心配事といえばやはりお金ではないでしょうか。もっと出世しておけばよかったと現役時代に後悔を持つ人もいるようです。
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、埼玉県在住70歳女性のケースをご紹介します。
同居家族構成：本人のみ
住居形態：持ち家（戸建て）
居住地：埼玉県
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：500万円
現在の預貯金：80万円、リスク資産：250万円
これまでの年金加入期間：国民年金不明、厚生年金400カ月
老齢厚生年金（厚生年金）：10万円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
その理由として「とても少ない」と語っています。
とはいえ、ひと月の支出は約「5万円」に抑えられており、今のところは年金だけで「毎月賄えている」と回答されています。
例えば食料品は「スーパーで値引き後に購入」しているそうで、「夕方の4時過ぎに行くと、パンとかお総菜、お魚やお肉も半額になってることが多いんだよ。冷凍できるものはまとめ買いして、小分けにして冷凍庫」で保存すれば無駄なく使えるとコメントしています。
年金生活となってようやく自分の時間を持てるようになり、「今からでも遅くないと思って、最近は好きだった俳句や手芸をまた始めたんだよ」と近況を語ります。
今の生活での不安や不満については「やっぱり一番の不安はお金のことだね。年金だけじゃ医療費や介護の心配もあるし、物価が上がると生活が苦しくなる。不満というより寂しいのは、友達がだんだん減っていくこと。元気で長生きするにも、心の支えが必要だよ」とコメント。
一方で「年金生活の楽しみは、なんといっても自分のペースで暮らせること」だそう。「朝ゆっくりお茶を飲んで、天気のいい日は散歩、季節の花を愛でたり、孫の成長を見守るのも喜びの1つ。小さな幸せをじっくり味わえるのが何よりありがたいよ」と穏やかに語られていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
