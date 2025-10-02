放送作家でタレントの野々村友紀子氏（51）が1日に放送された日本テレビ系「上田と女が吠える夜SP」（後9・00）にゲスト出演。全部を伝えないと動いてくれない夫である2丁拳銃・川谷修士の行動について明かした。

この日は「ストレス発散！秋の愚痴祭り」というテーマでトークを展開。

野々村は「旦那が大好きなんですよ！でもたまにイラッとくるんです…」と切り出してエピソードトークを話し始めた。

野々村が仕事終わって疲れながら新幹線の中で「帰ってごはん作ったら間に合うけど…」と思った時に、家に夫・川谷がいることを思い出したという。

LINEで「冷蔵庫ににんじん、じゃがいも、玉ねぎがあって、ブロッコリーは古いかもしれないけど、お肉もあるので、ルーだけ買いに行ってくれたらシチューができます」と夫に連絡を入れた野々村。

夫もLINEを既読したため、野々村は夫がご飯を作ってくれると思っていた。しかし、しばらくすると夫から先ほど自身が送った内容とほぼ変わらないLINEが送られてきて、まさかの“恐怖のオウム返し”を受けたという。

野々村は「買いに行ってくれたらええねんけど、買いにいってくれへんの？」と返信。夫は「今迷い中でした」とまさかの回答。野々村は内心で「迷うなー！買いに行く一択や！」とツッコミを入れていたと明かした。

その他にも家の中で、娘が咳をしていたため野々村が「そろそろ加湿器出さないとアカンな…修士くん倉庫から今日出せる？」と尋ねた。夫は「出せるよ！」と返答。野々村が帰宅すると加湿器は出してあったが、電源が入ってなかったという。野々村は「なんで出したのに電源入れてないの？」と聞くと、夫は「出せって言われたけど電源を入れてとは言われてない」と返答されたようだ。

野々村は「アホの一休さんみたいなこと言うんですよ」とイライラを爆発させながらも「でも旦那が大好きなんですよ！」とアピールして話題を締めようとしたものの、MCのくりぃむしちゅー・上田晋也が「それチャラにはならん！」と強烈なツッコミ入れて、スタジオの笑いを誘った。