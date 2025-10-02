東京・町田市で女性が刺され死亡し、男が逮捕された事件で1日夜、被害者の娘が取材に応じました。事件について、「なぜ母だったんだろう」などと胸の内を明かしました。

■「なんで、うちの母だったんだろう」

秋江千津子さん（76）は先月30日夜、東京・町田市でスーパーで買い物を終え帰宅途中、腹などを包丁で刺され、亡くなりました。

秋江さんの娘（40代）

「なんで、うちの母だったんだろう。ただただ、母がかわいそうだったなって。痛かっただろうなっていう気持ちの方がまだ先行してて、現実味がまだないですね」

秋江さんを殺害しようとした疑いで現行犯逮捕された桑野浩太容疑者（40）。移送される時、うつろな表情で下を向きながら、車に乗り込んでいきました。

秋江さんとは面識はなかったとみられ、「今の生活が嫌になった。誰でもいいから殺そうと思った。襲いやすそうな人を探して目的もなく歩いていた」と供述しているといいます。

――容疑者の供述を聞いた時は？

秋江さんの娘（40代）

「生活が嫌になったと書かれてましたけど、誰かをそういうことすれば、自分が警察に連れて行かれると認識していたと思うが、あんな刺さなくてもいいのにと単純に思った。なんでこんなむごいやり方しかできなかったのかなと。ただただ、母がかわいそうだった」

■母が刺される様子も…「全部見ています」

近くの防犯カメラが、事件直後の様子を捉えていました。事件現場の方向へと走っていく2人の警察官。通行人は後ろを振り返ります。走って逃げてきたのか、子どもの姿もありました。

事件が起きたのは、小田急線町田駅から北におよそ600メートルの住宅街。警視庁によりますと、秋江さんはマンションに到着し外階段をあがっていたということです。その様子を見ていた桑野容疑者が秋江さんを追いかけ犯行に及んだとみられています。

秋江さんの娘は叫び声を聞き外階段に行くと、あおむけに倒れた秋江さんを桑野容疑者が刺す様子を目撃したといいます。

秋江さんの娘（40代）

「窓から男女がもみ合うような声がすごい聞こえて、結構大きかった。だんだんエスカレートしてきて、おかしいなと思って、そのうちに『助けて』『警察呼んで』と自分の名前が聞こえた気がしたので、自分の母かもしれないと思って、慌てて玄関出て1階下まで行って、通りかかった人が『やめろ』『何やってんだ』と言ってた」

「下りたら母が横になって目閉じて、犯人が馬乗りになってる感じで、包丁で私が見たのは2回振りかざすように刺していた。全部見ています」

娘は急いで自宅に戻り110番通報したといいますが…

秋江さんの娘（40代）

「今思うと格闘してたりしたら、母が刺される数が少なかったのかな、それで助かったのかなと思ったり。後悔としてある」

秋江さんは、背中を含め上半身を中心に10か所以上の刺し傷や切り傷があったということです。通報をうけ警察官がかけつけた時には、桑野容疑者は外階段からおりたところに立っていて、足元には包丁があったといいます。

その包丁でしょうか、鑑識作業が行われていた現場には血のついた包丁が落ちていました。

警察が到着した後の現場の様子を捉えた映像があります。消防隊員の声でしょうか、「頑張れ、頑張れ」と秋江さんに声をかける男性の声が響いていました。

■直前に電話「早く帰っておいで」 現場を目撃した住人は

秋江さんの娘は、スーパーで買い物中の母に「早く帰っておいで」と電話をしていたといいます。

――買い物の間に電話をした？

秋江さんの娘（40代）

「帰りが遅いので『早くご飯にしよう』って、スーパー行くとのんびりな性格なので長居しちゃう。『早く帰ってきて。ご飯食べよう』みたいな感じで、『今レジ並んでる』が最後でしたね」

現場を目撃した同じマンションの住人に話を聞きました。

同じマンションの住人

「（現場は）買ってきた物がばーっと、卵とか血の海にすごかった。卵とかネギとか袋から出ちゃってて」

事件直後に撮影された映像には、秋江さんが持っていた物でしょうか、外階段の踊り場に白いレジ袋のような物が置かれている様子が映っていました。

秋江さんは、清掃関係のパートをしながら娘と暮らしていたということです。

――どのような母？

秋江さんの娘（40代）

「温厚でやさしいし、働き者でした。保育園の掃除とかしている」

――足悪くしても仕事頑張って？

秋江さんの娘（40代）

「そうです。現実感がなくて、いろんなニュース見ていて、きょう戻ってこないなみたいな。戻ってくる気がして、まだ現実感がない」

■桑野容疑者 同じマンションの住人“顔も見たことない”

「誰でもいいから殺そうと思った」と無差別に犯行に及んだとみられている桑野容疑者。秋江さんを狙った理由については「抵抗されなさそうだと思った」と話しているといいます。

自称・派遣社員で、自宅は現場から徒歩15分ほどと近い距離にありました。ただマンションの同じ階の住人は、“顔も見たことない”と話します。

――交流は？

桑野容疑者と同じ階の住人

「ないです」

――あいさつされたとか？

桑野容疑者と同じ階の住人

「いやないです」

■「刺されている顔とか脳裏に焼き付いて」

秋江さんの娘（40代）

「どんなに人生嫌なことがあってもみんなそれぞれあると思うので、ただ人を傷つけることは絶対してはいけないことだと思いますし、きちんと罰せられてほしい、母のためにも。一番無念だと思うので」

「『助けて』っていう言葉がずっと耳に残っていて、最後の刺されている顔とかもう脳裏に焼き付いて、刺している姿とか一生残るんじゃないかな、自分の頭の中にと思うと、やるせないです」

警視庁は、桑野容疑者の容疑を殺人に切り替えて捜査する方針です。

（10月1日放送『news zero』より）