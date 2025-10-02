10月1日、船橋競馬場で行われた交流G2・日本テレビ盃（ダ1800m）は、単勝1.1倍のフォーエバーヤングが楽勝。ブリーダーズカップクラシックへ向けたステップレースを快勝した。直線ではファンの大歓声に押されるように軽やかにゴール板を駆け抜けた。

日本テレビ盃、レース後コメント

1着 フォーエバーヤング

坂井瑠星騎手

「ホッとしました。負けられなかったので。休み明けとしては申し分のない状態でしたし、次のアメリカに向けても結果も内容も必要なレースだったと思います。いい内容だったと思います。久しぶりに砂をかぶる経験もさせたかったので、やっぱり久々の分少しモタモタしたんですけど、それでも慌てず、乗っていました。イメージ的にもう4角先頭でどれだけ突き放すかというイメージだったんですけど、イメージ通りでした。（次、海外という話もありましたけれども、期待していいですね）はい、もちろんです。アメリカに勝つためにやってきてますので、応援お願いします。次のブリーダーズカップクラシックは本当にダートの最強馬たちが集まるレースなので、そこでいい結果出すために皆さんの声援も力になりますので、日本から応援してください。よろしくお願いします」

矢作芳人調教師

「ゲートで躓かなかった時点で勝ったと思ったので、それだけを心配していました。位置的にもいいところだなと思っていました。ノーザンファーム早来の方で夏休みを過ごしたのですが、非常に良い状態で栗東に戻してくれたので仕上げやすかったです。ブリーダーズカップクラシックにもちろん行きます。今回の相手は恐らく世界最強。世界最強馬決定戦になると思うので、心して仕上げたいと思います。（馬体は）筋肉量も増したし、もう一段パワーアップしたと思います。きょうは久々に砂を被せたら嫌がっていました。元々得意な方ではないのですが、アメリカでは嫌でも被るでしょうから、そういう点の予行演習も出来ましたし、言うことはなかったなと思います。ここから無事に順調に行ってほしいですね。相手は強いですが、この馬も強いです。本当に良いステップレースを踏めたのでもっと仕上げていきたいと思います」

2着 レヴォントゥレット

「賞金を加算できたので、（次走は）どこかいいところを使えればいいなと思っています。重賞を取れる器だと思うので、地道に勝たせて行きたいと思います」

日本テレビ盃・ホウオウトゥルースと岡村健司騎手 (C)Hiroki Homma

3着 ホウオウトゥルース

岡村健司騎手

「テンから気合いつけていって、内が伸びる馬場が合っていて、展開もバッチリ向きましたし頑張ってくれました。あそこまで行ったら2着になりたかったのですが、力は出し切ってくれましたね。馬も充実期というか、涼しくなってきて体調も上がって来ているなと感じました」

4着 キングズソード

藤岡佑介騎手

「まずは無事に復帰出来て良かったです。しっかり乗っては来ていたのですが、雰囲気的には帝王賞の時よりは、気合い乗りもまだ久しぶりという感じはしていました。正直どこまで走れるかなと思っていました。期待以上に追走の行きっぷりも良くて、速いペースの中、勝ちに動けるくらいの手応えはありました。見せ場を作れて力があるなと思いました。遅れはしましたのですが、最後まで離されずに食らいついてくれました。ただ、最後は手前が替わらなかったのは気になりました」

レース結果、詳細は下記のとおり。

10月1日、船橋競馬場で行われた11R・日本テレビ盃（Jpn2・3歳上・ダ1800m）は、坂井瑠星騎乗の1番人気、フォーエバーヤング（牡4・栗東・矢作芳人）が快勝した。2.1/2馬身差の2着に2番人気のレヴォントゥレット（牡4・栗東・矢作芳人）、3着に7番人気のホウオウトゥルース（せん9・船橋・佐藤裕太）が入った。勝ちタイムは1:52.2（稍重）。

日本テレビ盃・フォーエバーヤングと坂井瑠星騎手 (C)Hiroki Homma

4角先頭で抜け出す

単勝1.1倍、坂井瑠星騎乗の1番人気、フォーエバーヤングがブリーダーズカップへ向けた試走を楽々クリアした。4コーナーでは手応えよく進出。先頭に立つところで大歓声に包まれた。直線では独走でライバルを寄せつけず2馬身半差の楽勝。本番へ向けて期待が高まる結果となった。

フォーエバーヤング 12戦9勝

（牡4・栗東・矢作芳人）

父：リアルスティール

母：フォエヴァーダーリング

母父：Congrats

馬主：藤田晋

生産者：ノーザンファーム

【全着順】

1着 フォーエバーヤング 坂井瑠星

2着 レヴォントゥレット 岩田望来

3着 ホウオウトゥルース 岡村健司

4着 キングズソード 藤岡佑介

5着 ギガキング 野畑凌

6着 ライトウォーリア 吉原寛人

7着 マーブルロック 武豊

8着 リュードマン 笠野雄大

9着 ソレナ 木間塚龍馬

10着 グランデマーレ 西啓太