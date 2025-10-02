◆ 大矢氏の見解は？「経験がある選手が多いから…」

オリックスは1日、西武と対戦し10−5と大勝した。4回に太田椋が9号2ラン、5回に頓宮裕真が13号2ランを放った。さらに紅林弘太郎と杉本裕太郎が2安打1打点、若月健矢が3安打1打点、西野真弘が3安打3打点を記録した。

14安打10得点と打撃好調のオリックス。1日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2025』のMC・高木豊氏が「春先の状態の良かった打線に戻ってきたような感じがする」と語ると、解説の大矢明彦氏は「昨年振るわなかった中堅の選手たちが、すごく今年は良い感じでスタートを切って、ここにきてまた打線がしっかりしてきた」と評価。

一方で、高木氏が「この状態というのは、CSまで維持できるか。ちょっとCSまで長いなと思って…」と11日から始まるファーストステージへの懸念点を挙げると、大矢氏は「でもせっかくチャンスがあるんだから。経験がある選手が多いから、いけるんじゃないか」と見解を述べた。高木氏も「若手じゃないですもんね。期待したいと思う」と頷いた。

