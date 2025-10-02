トヨタ最新「アルファード」がスゴイ！ ひと味違う“レトロ仕様”な「豪華内装」がサイコー！ 昭和感漂う「懐かしい装備」もイイ！ “高級感＆渋さ”がアップするコーディネートとは？

最新アルファードをレトロ仕様に！

トヨタの4代目「アルファード」は、2023年6月に登場して以来、高級ミニバンとしての存在感をさらに強めています。

先代モデルから受け継いだ上質な装備や快適性を維持しつつ、最新の安全・快適機能を備えることで、進化した高級車としての魅力を増しています。

【画像】めちゃ渋イイ！ これが“レトロ風”の最新「アルファード」です！

2025年1月には装備の拡充とグレード体系の見直しを伴う改良モデルが発売され、さらなる完成度の向上が図られました。

そんなアルファードには昭和期から続く伝統的な高級車の装備を再現したアクセサリーも豊富に用意されているのです。

ユーザーはこうしたアクセサリーを用いて、現代的な車内空間にノスタルジックな趣を加えることも可能となっています。

トヨタ「アルファード」をレトロ仕様に大変身！ 昭和時代を彷彿とさせるコーディネートとは？

代表的なアクセサリーのひとつが「ハーフシートカバー（ラグジュアリータイプ）」です。

これはかつての高級車やタクシーで見られたレース生地のシートカバーを再現したもので、4代目アルファードでも純正アクセサリーとして設定されています。

上質な素材感と独特の織り柄は、現代的なインテリアの中に昭和期の高級車の風格を感じさせる効果があり、車内にクラシカルな雰囲気を演出します。

価格は1台分で7万3700円（消費税込み、以下同）となっています。

さらに後部座席向けには、「室内カーテン（一重・プリーツタイプ）」が用意されています。

レース調の織り柄を採用したこのカーテンは、外部からの視線を適度に遮りながらも自然光を取り入れることができる点が特徴です。

遮光カーテンのように完全に光を遮ることはありませんが、上品な光の柔らかさを保ちつつプライバシーを確保できるため、快適性と実用性を兼ね備えたアクセサリーとして魅力的です。1台分の価格は4万5650円です。

またアルファードがショーファーカーとしての役割も担うことから、後部座席の乗降をサポートする「アシストグリップ」も注目すべき装備です。

歴代のクラウンやセンチュリーで採用されてきた後部座席用のアシストグリップの概念を踏襲し、4代目アルファードにも標準装備として設けられています。

さらに純正アクセサリーでは、木目調の高級感あるアシストグリップも選択可能で、価格は6万6000円です。

こうした装備は、VIPや重要なゲストを後部座席に迎えるシーンを意識した設計であり、ショーファーカーとしての伝統的な価値を現代に受け継いでいます。

※ ※ ※

アルファードは今後も技術や装備の面で進化を続けるでしょう。

しかし、最新機能だけでなく、ショーファーカーとして培われてきた伝統や上質さも大切に守り続ける姿勢が、他のミニバンとの差別化につながっています。

現代的な快適性と昭和期からの格式ある装備が融合した4代目アルファードは、高級ミニバンとしての完成度をさらに高め、幅広いユーザーに長く愛されるモデルであり続けることでしょう。