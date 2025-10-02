ABEMAが競馬新時代を開く『ABEMA de グリーンチャンネル』開始…JRA全レース中継が視聴可能に

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は10月1日（水）、中央競馬専門チャンネル「グリーンチャンネル」のコンテンツを視聴できる新プラン「ABEMA de グリーンチャンネル」の提供を開始した。これにより、日本中央競馬会（JRA）が主催する全レース中継や関連コンテンツを「ABEMA」で楽しめるようになる。

同プランは月額1100円（税込）。レース中継をはじめ、レース出走前のパドックや調教映像なども配信対象となり、見逃し配信や追っかけ再生にも対応。最長2週間さかのぼって視聴が可能で、スマホやタブレット、PCに加え、テレビの大画面でも楽しめる。

「ABEMA」はこれまでにMLBや海外サッカー、日本代表戦、大相撲、格闘技など多彩なスポーツ中継を提供してきた。今年2月からは「ABEMA de DAZN」や「ABEMA de WOWSPO」「ABEMA de J SPORTS」なども展開しており、今回の「グリーンチャンネル」追加で競馬ファンのニーズにも応えるかたちとなる。

10月は京都競馬場で行われる3歳牝馬三冠最終戦「秋華賞（G1）」（19日）、クラシック三冠最終戦「菊花賞（G1）」（26日）など注目レースが予定されており、「ABEMA」でも生中継される。