一瞬履いていないのかと…韓国チアガール、超短パンの“無防備あぐら”でファンの視線釘付けに！【PHOTO】

韓国プロ野球などでチアガールを務めるキム・ナヨンが、大胆なあぐらSHOTでファンを魅了している。

キム・ナヨンは最近、インスタグラムを更新。

自身がチアを務めるハンファ・イーグルスと、ファッションブランド「SATUR」がコラボしたポップアップストアを訪問した際の写真を数枚投稿した。

公開された写真には、オーバーサイズのトップスに白のホットパンツ、スニーカーを合わせたスポーティーコーデのキム・ナヨンが写っている。ロッカーの手前であぐらをかいたかと思えば、ベンチに満面の笑顔を見せながら座るなど、可愛げあふれる多彩なポーズが印象的だ。

目鼻立ちの整ったビジュアルはさることながら、何より目が行くホットパンツからスラリと伸びる美脚。思わず二度見してしまうような圧巻の脚線美で、多くのファンを釘付けにしていた。

投稿を目にしたファンからは、「超絶美人だ…！」「綺麗すぎる」「なんでこんなに美しいの」などのコメントが寄せられていた。

キム・ナヨンは1999年5月7日生まれの26歳。2019年からチアとしての活動を始め、現在は韓国プロ野球KBOリーグのハンファ・イーグルス、男子プロバスケKBLの昌原LGセイカーズ、プロバレーVリーグ女子部の正官庄レッドスパークス、プロサッカーKリーグの金浦FCでチアを務めている。