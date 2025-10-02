戦国の道を歩き、伝統馬術を観る…「ほくと馬のまち祭り2025」

八ヶ岳ホースショーinこぶちさわ実行委員会と、こぶちさわ馬のまち祭り実行委員会は、「ほくと馬のまち祭り2025〜信玄棒道ウォークとホースショーinこぶちさわ〜」を、北杜市の後援のもと10月19日（日）に山梨県北杜市小淵沢町で開催する。

会場となる山梨県馬術競技場を中心に、「馬のまち」として知られる小淵沢ならではの体験型イベントを展開。メインとなる「ホースショー」では、日本の伝統馬術である流鏑馬をはじめ、ドレッサージュ（馬場馬術）、人馬リレー、障害馬術などを実演。解説員による競技紹介や馬具解説も行われ、馬術の魅力を間近で楽しむことができる。

馬と触れ合える引き馬体験も

また、馬と触れ合える引き馬体験、地域団体の太鼓演奏や高校生によるチアダンス、さらに地元グルメや特産品を扱う10店舗以上の出店も予定されている。

同時開催の「信玄棒道ウォーク」では、戦国大名・武田信玄が築いた軍用道路「信玄棒道」を歩く企画を実施。ロング（約10km）とショート（約7km）の2コースを用意し、秋の自然と歴史を満喫できる。ウォークイベントの参加は事前申し込み制となっている。

詳しくは「ほくと馬のまち祭り2025〜信玄棒道ウォークと八ヶ岳ホースショーinこぶちさわ〜」サイトで。