工藤公康「丸佳浩を”逆”日本シリーズ男に」ソフトバンクホークスを5回日本一に導くためにやったこと

現役時代に日本シリーズMVPを2度獲得、西武では11度のリーグ優勝と8度の日本一、福岡ダイエーホークスでは1度、読売ジャイアンツでも2度、日本一になった工藤公康氏。ソフトバンクホークスの監督としても5度の日本一にチームを導いた工藤氏は、日本シリーズで勝利するために「ある作戦」を実行していたという。それは一体、どんな作戦だったのか？

著書『工藤メモ 「変化に気づく、人を動かす」最強の習慣』も好評な工藤氏が、当時を振り返る。

丸佳浩選手を抑え込んだ方法とは？

監督として私が勝つためにやったことは「日本シリーズ男」ではなく、「“逆”日本シリーズ男」をつくることでした。

リーグを制覇するようなチームには必ず、得点力のカギとなるバッターが最低ひとりはいます。シリーズを制するには、そのカギとなるバッターを抑え込むのが一番です。つまり、相手チームに活躍できない選手をひとりつくる。それが「“逆”日本シリーズ男」の意味です。

2018年、ホークスは広島東洋カープと日本シリーズで戦いました。このとき、カープ打線のカギを握っていたのは丸佳浩選手でした。

私は丸選手に対してシーズン中にはない攻め方（配球）をして彼を抑え込み、「“逆”日本シリーズ男」にしようと考えました。

丸選手は、とても几帳面で真面目な選手です。私は、彼がシーズン中からベンチでいつもメモを取っていることを知っていました（対戦したピッチャーのこと、配球に関することなどをメモされていたのだと思います）。

カープのバッター（とくに左バッター）は、そんな研究熱心な丸選手のアドバイスをよく聞いていました。そこで私はこのシリーズで丸選手に対してだけ「インサイドを徹底的に攻めろ」とバッテリーに指示しました。

インコース攻めというシーズン中とは違う配球が功を奏し、私たちは丸選手を抑え込むことに成功しました。丸選手はそのシリーズ6試合で25打数4安打3打点、10三振という成績でした。

丸選手が「インコースが来る」と意識してくれれば、カープの他の左バッターも「自分にもインコースが来る」と思ってくれます。そんな波及効果もあって私たちホークスは4勝1敗1分けで日本一になることができたのです。

相手チームの選手の性格も把握しておく

次の年（2019年）、私たちは丸選手が移籍した読売ジャイアンツと日本シリーズで対戦しました。このときも私はバッテリーに「他のバッターには打たれてもいいから、丸選手だけは抑えろ」と指示を出しました。結果としてうちは2年連続で丸選手を抑え込むことに成功して、日本一になりました。

対戦相手の技術や力だけでなく、性格を知っておくことはとても重要だと思います。先述したように丸選手は真面目で几帳面な性格でした。ただ、そういった性格の人は、神経質なタイプが多いものです。

神経質な人は、一度気になったらそれがとことん気になります。私はそんな彼の性格を逆手にとって、彼にインコースを意識してもらうべく、バッテリーに「インコース攻め」を指示しました。

チームを強くするためには、自チームの選手の性格をしっかり把握してチームづくりを行っていきます。

そして、性格を知っておかなければならないのは、自チームの選手だけではないのは本稿でご説明した通りです。勝つためには、相手の「心技体」すべてを見抜く必要があるのです。

