¥À¥Õ¥ê¡¦¥È¥Ã¥×¤òËÉ»ß¤¹¤ëÊÒ¼ê1ËÜ¥É¥ê¥ë¡ª ½÷»Ò¥×¥í¤¬²òÀâ
¥¹¥³¥¢100¤ÎÊÉ¤ò±Û¤¨¤¿¤¤¡¢¤Þ¤¿100¤òÂÇ¤Á¤¿¤¯¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢¥é¥¦¥ó¥ÉÄ¾Á°¤Ë¡Ö¥³ー¥¹¤ÇÉ¬¤º½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦£´Âç¥ß¥¹¡×¤òËÉ¤°Îý½¬¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤³¤¦¡ª
¡Ö¥é¥¦¥ó¥ÉÄ¾Á°¤ËÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤ë¤Î¤ÏµÕ¸ú²Ì¡ª¥¹¥é¥¤¥¹¡¢¥Õ¥Ã¥¯¡¢¥À¥Õ¥ê¡¢¥È¥Ã¥×¤¬¥¹¥é¥¤¥¹¡¢¥Õ¥Ã¥¯¡¢¥À¥Õ¥ê¡¢¥È¥Ã¥×¤¬´¶³ÐÅª¤Ë¤â½Ð¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¿¶¤êÊý¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÉÒÏÓ¥×¥í¥³ー¥Á¤Î¤â¤È¤Ç¥´¥ë¥Õ¤Î¸¶Íý¸¶Â§¤ò³Ø¤Ó¡¢Â¿¤¯¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤ò¾åÃ£¤µ¤»¤Æ¤¤¤ëÂ¿¤¯¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤ò¾åÃ£¤µ¤»¤Æ¤¤¤ëÂ¿¤¯¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤ò¾åÃ£¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë»°±º¿¿Í³¥³ー¥Á¤¬´ÊÃ±¥É¥ê¥ë¤ò¥ì¥Ã¥¹¥ó¤¹¤ë¡£
¥À¥Õ¥ê¡¦¥È¥Ã¥×ËÉ»ßDRILL¡¡¥¯¥é¥Ö¤òÊÒ¼ê1ËÜ¤ÇµÕ¤µ¤Ë»ý¤Ã¤ÆÁÇ¿¶¤ê¡ª
¥À¥¦¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¾åÂÎ¤¬·¹¤¯¤Î¤Ï£Î£Ç
Âç¤¤Ê¥ß¥¹¤ò¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤¢¤Þ¤ê¡¢¥Ø¥Ã¥É¤ò¥Üー¥ë¤Ë¤¦¤Þ¤¯Åö¤Æ¤è¤¦¤È¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤¬¥À¥Õ¥ê¤ä¥È¥Ã¥×¤Î¥ß¥¹¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¥Ø¥Ã¥É¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤ò¾Ã¤¹¤³¤È¤«¤é¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥À¥Õ¥ê¡¢¥È¥Ã¥×¤Î¸¶°ø¤ÏÂç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ¤Õ¤¿¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¥À¥¦¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¾åÂÎ¤¬ÌÜÉ¸Êý¸þ¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢¾åÂÎ¤¬ÌÜÉ¸Êý¸þ¤ÈÈ¿ÂÐÂ¦¤ËÅÝ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤É¤Á¤é¤â¥Ø¥Ã¥É¤ò¥Üー¥ë¤Ë¤¦¤Þ¤¯Åö¤Æ¤è¤¦¤È¤¹¤ëÆ°¤¤¬Í×°ø¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ø¥Ã¥É¤Ø¤Î°Õ¼±¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ëÊÒ¼ê£±ËÜ¤Ç¥¯¥é¥Ö¤òµÕ¤µ¤Ë¤â¤Ã¤¿ÁÇ¿¶¤ê¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥À¥¦¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¾åÂÎ¤¬ÌÜÉ¸Êý¸þ¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤à¤È¥¯¥é¥Ö¤¬±Ô³Ñ¤Ë²¼¤ê¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Üー¥ë¤Î¼êÁ°¤ò¥À¥Õ¤ë¤«¡¢¥Üー¥ë¤Î¾å¤òÂÇ¤Ä¥È¥Ã¥×¤Î¥ß¥¹¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¡Êº¸¡Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¾åÂÎ¤¬ÌÜÉ¸¤ÎÈ¿ÂÐÂ¦¤ËÅÝ¤ì¤ë¥À¥¦¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¤â¡¢¥À¥Õ¥ê¡¦¥È¥Ã¥×¤¬½Ð¤ë³ÎÎ¨¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ê±¦¡Ë¡£
¥·¥ã¥Õ¥È¤¬¼ó¸µ¤Ë¤¯¤ë¤Þ¤Ç¿¶¤êÈ´¤¯
¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ç¤â¥Ø¥Ã¥É¤Î¤Ê¤¤Ã±¤Ê¤ëËÀ¤ò¿¶¤ë¤È¡¢¥Üー¥ë¤ËÅö¤Æ¤ë°Õ¼±¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¥¹¥àー¥º¤Ë¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¯¥é¥Ö¤òµÕ¤µ¤Ë»ý¤Ã¤¿ÁÇ¿¶¤ê¤Ç¤½¤Î´¶³Ð¤ò¤Ä¤«¤â¤¦¡£¤½¤Î´¶³Ð¤ÏÊÒ¼ê£±ËÜ¤Ç¿¶¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤ê¶¯¤Þ¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï±¦¼ê1ËÜ¡¢¼¡¤Ëº¸¼ê1ËÜ¤ÇÁÇ¿¶¤ê¤ò¿ô²ó¹Ô¤Ê¤¦¡£¤³¤Î¤È¤¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ã¥Õ¥È¤¬¼ó¸µ¤Ë¤¯¤ë¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¿¶¤êÈ´¤¯¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤À
Îý½¬¾ì¤Ç¥Üー¥ë¤òÂÇ¤Ä¤È¤¤Ï¡¢ºÇ½é¤Ë±¦¼ê1ËÜ¤Ç¥¯¥é¥Ö¤òµÕ¤µ¤Ë»ý¤Ã¤¿ÁÇ¿¶¤ê¤ò5²ó¡¢¼¡¤Ëº¸¼ê1ËÜ¤Ç»ý¤Ã¤Æ5²ó¡£ºÇ¸å¤ËÎ¾¼ê¤Ç¥°¥ê¥Ã¥×¤ò°®¤ê¡¢¥Üー¥ë¤ò5µåÂÇ¤Ä¡£¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤ÇÎý½¬¤¹¤ë¤È¥ßー¥ÈÎ¨¤¬¾å¤¬¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Èôµ÷Î¥¥¢¥Ã¥×¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡¡¥¯¥é¥Ö¤òµÕ¼ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¥¹¥¤¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¤òÎý½¬¤·¤Æ¡¢¥À¥Õ¥ê¡¦¥È¥Ã¥×¤Î¤Ê¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¥ì¥Ã¥¹¥ó¡á»°±º¿¿Í³
¡ü¤ß¤¦¤é¡¦¤Þ¤æ¡¿¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£
ºë¶Ì±É¹â¹»Â´¶È¸å¡¢¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ÎÆ»¤Ø¿Ê¤ßLPGA¥Æ¥£ー¥Á¥ó¥°¥×¥íAµé¤ò¼èÆÀ¡£¡ÖÌÀ¤ë¤¯³Ú¤·¤¯¡×¤¬¥â¥Ã¥Èー¤Î¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥ì¥Ã¥¹¥ó¤¬¹¥É¾¡£¸½ºß¡¢ÅìµþÅÔ¤Î¡ÖÍÌÀ¥´¥ë¥Õ¥¹¥¿¥¸¥ª¡×¤ä¿ÀÆàÀî¸©¤Î¡Ö¥È¥Ô¥Ã¥¯¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¡×¡Ö¥¶¡¦¥ê¥¢¥ë¥¹¥¤¥ó¥° ¥´¥ë¥Õ¥¹¥¿¥¸¥ª¡×¤Ç¥ì¥Ã¥¹¥ó³èÆ°¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¶¨ÎÏ¡áÅìµþ¥´¥ë¥Õ¥¹¥¿¥¸¥ª
¹½À®¡á»³À¾±Ñ´õ¡¢ÊÔ½¸Éô