長崎県佐世保市の俵町商店街で、2017年まで四半世紀にわたり地域を盛り上げたサマーフェスタが今秋、「俵町ホコテン秋祭り」として復活する。就任3年目を迎えた商店街協同組合理事長の川下雄太郎さん（36）、5月に理事になった大川託実さん（26）が中心になって企画。地元の聖和女子学院の生徒が司会や写真撮影、出店の運営などを担い、商店街と付き合いのある銀行や郵便局も加勢する。市と市教育委員会後援。

開催は11日午前11時〜午後4時。商店街の目抜き通り約60メートルが歩行者天国となり、キッチンカーや射的、輪投げなどの出店が並ぶ。ステージではアカペラやダンスが披露され、ラムネの早飲みなどのイベントも。

ビンゴ大会もあり、商店街の1〜10日のレシート（2千円分以上）を組合事務局に持参するか、事務局で公式LINE（ライン）に登録して各店巡回クイズに参加すれば、ビンゴシートをもらえる。

JR佐世保線と松浦鉄道がつながっていなかった戦前期、北松炭田の貨客を運んだ鉄路の南端・俵町にはバスのロータリーがあった。市中心部の結節点として栄えたその場所に商店街が生まれた。現在、組合には医療機関を含む32事業所が加盟する。川下理事長は「多くの人に集まってもらい、楽しんでほしい」と期待している。

問い合わせは月〜土曜午前10時〜午後4時半に、組合事務局＝0956（24）8887＝へ。

（重川英介）