¡¡Ä¹ºê¸©µÄ²ñºÇÂç²ñÇÉ¤Î¼«Ì±ÅÞ¡Ê31¿Í¡Ë¤Ï1Æü¡¢ÂçÀÐ¸­¸ãÃÎ»ö¤ÎÀ¯¼£»ñ¶âÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÌîÅÞ·Ï3²ñÇÉ¤¬Äó½Ð¤·¤¿Ä´ººÆÃÊÌ°Ñ°÷²ñ¡ÊÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¡Ë¤ÎÀßÃÖ¤òµá¤á¤ëÆ°µÄ¤ËÂÐ¤¹¤ë¸©µÄÃÄ²ñµÄ¤ò³«¤¤¤¿¡£Æ°µÄ¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ëµÄ°÷¤¬Â¿¿ô¤òÀê¤á¤¿¤¬¡¢°ìÉô¤¬¼«¼çÅêÉ¼¤ò¼çÄ¥¡£·ëÏÀ¤ò»ý¤Á±Û¤·¡¢2Æü¤ËºÆ¤ÓµÄÏÀ¤¹¤ë¡£

¡¡²ñµÄ¸å¡¢µ­¼ÔÃÄ¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿²ñÇÉÄ¹¤Î¹Â¸ýÉçÈþÍº¸©µÄ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ä¹ºêÃÏ¸¡¤¬À¯¼£»ñ¶âÌäÂê¤òÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤Ë¡¢²áÈ¾¿ô¤ÎµÄ°÷¤¬È¿ÂÐ¤ÎÎ©¾ì¤òÉ½ÌÀ¡£¤¿¤À¡¢¡ÖÃÎ»ö¤ÏÀâÌÀÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÉ´¾ò°ÑÀßÃÖ¤òµá¤á¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£

¡¡¡Ê°ì¥ÎµÜ»ËÀ®¡Ë