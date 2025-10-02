¡ÎÄ¹ºê¸©¡ÏÃÎ»öÀ¯¼£»ñ¶âÌäÂê¤ÎÉ´¾ò°ÑÀßÃÖ¡¡¼«Ì±²ñÇÉ·ëÏÀ»ý¤Á±Û¤·
¡¡Ä¹ºê¸©µÄ²ñºÇÂç²ñÇÉ¤Î¼«Ì±ÅÞ¡Ê31¿Í¡Ë¤Ï1Æü¡¢ÂçÀÐ¸¸ãÃÎ»ö¤ÎÀ¯¼£»ñ¶âÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÌîÅÞ·Ï3²ñÇÉ¤¬Äó½Ð¤·¤¿Ä´ººÆÃÊÌ°Ñ°÷²ñ¡ÊÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¡Ë¤ÎÀßÃÖ¤òµá¤á¤ëÆ°µÄ¤ËÂÐ¤¹¤ë¸©µÄÃÄ²ñµÄ¤ò³«¤¤¤¿¡£Æ°µÄ¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ëµÄ°÷¤¬Â¿¿ô¤òÀê¤á¤¿¤¬¡¢°ìÉô¤¬¼«¼çÅêÉ¼¤ò¼çÄ¥¡£·ëÏÀ¤ò»ý¤Á±Û¤·¡¢2Æü¤ËºÆ¤ÓµÄÏÀ¤¹¤ë¡£
¡¡²ñµÄ¸å¡¢µ¼ÔÃÄ¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿²ñÇÉÄ¹¤Î¹Â¸ýÉçÈþÍº¸©µÄ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ä¹ºêÃÏ¸¡¤¬À¯¼£»ñ¶âÌäÂê¤òÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤Ë¡¢²áÈ¾¿ô¤ÎµÄ°÷¤¬È¿ÂÐ¤ÎÎ©¾ì¤òÉ½ÌÀ¡£¤¿¤À¡¢¡ÖÃÎ»ö¤ÏÀâÌÀÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÉ´¾ò°ÑÀßÃÖ¤òµá¤á¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ê°ì¥ÎµÜ»ËÀ®¡Ë