¡Îº´²ì¸©¡Ï¡Ö±¿Å¾»Î¤µ¤ó¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡¡JR¥Ð¥¹¡Öµí¤Î³ÙÀþ¡×±¿¹Ô½ªÎ»¡¡´òÌî¡¦¹ì¾®»ùÆ¸¤¬²ÖÂ«
¡¡º´²ì¸©´òÌî»ÔÆîÀ¾Éô¤ÎÃæ»³´ÖÃÏ¤Ë¤¢¤ëÉÔÆ°»³ÃÏ¶è¤È»ÔÃæ¿´Éô¤ò·ë¤ÖJR¶å½£¥Ð¥¹¤Î¡Öµí¤Î³ÙÀþ¡×¤¬¡¢ÍøÍÑ¼Ô¸º¾¯¤Ê¤É¤ËÈ¼¤Ã¤Æ9·î30Æü¤Ç±¿¹Ô¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡£ºÇ½ªÆü¤Ë¤Ï¡¢ÄÌ³Ø¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃÏ¸µ¹ì¾®¤Î»ùÆ¸¤¬¡¢Æ±¾®¤òË¬¤ì¤¿±¿Å¾»Î¤ÎÎ¤Â¼Çî¹¬¤µ¤ó¡Ê55¡Ë¤Ë²ÖÂ«¤òÂ£¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Æ±Ï©Àþ¤Ï1950Ç¯Âå¤Ë±¿¹Ô¤ò»Ï¤á¡¢ËÜÇ¯ÅÙ¤â1Æü5ÊØ¤¬±ýÉü¡£ÆÃ¤ËÁáÄ«¤ÎÂè1ÊØ¤ÏÆ±ÃÏ¶è¤«¤é¹ì¾®¤ËÄÌ¤¦1¡Á6Ç¯À¸8¿Í¤¬ÄÌ³Ø¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Â£Äè¼°¤Ë¤Ï¥Ð¥¹¤âÍè¹»¤·¡¢»ùÆ¸ÂåÉ½¤Î6Ç¯À¸ËÌÌî¿´³¤¤µ¤ó¤¬¡Ö6Ç¯´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤«¤²¤ÇËèÆü°Â¿´¤·¤Æ³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¡£²ÖÂ«¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿Î¤Â¼¤µ¤ó¤Ï¡ÖËèÆü¸µµ¤¤è¤¯¾è¼Ö¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤âÌÀ¤ë¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡ÊÊÌÏ©Àþ¤Ç¡ËÃÏ°è¤ÎÂ¤È¤·¤Æ°ÂÁ´±¿¹Ô¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡´òÌî»Ô¤ÏÄÌ³Ø¤ÎÂåÂØ¼êÃÊ¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢10·î1Æü¤«¤éÉÔÆ°»³ÃÏ¶è¤ÈÃæ¿´Éô¤ò·ë¤Ö¾è¤ê¹ç¤¤¥¿¥¯¥·¡¼¡Ê10¿Í¾è¤ê¡Ë¤Î±¿¹Ô¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ê»å»³¿®¡Ë
