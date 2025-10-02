プロ野球独立リーグの九州アジアリーグに準加盟する「佐賀アジアドリームズ」のシーズン報告会が9月27日、佐賀県嬉野市の嬉野温泉公衆浴場「シーボルトの湯」で行われた。今季は加盟2年目で公式戦初勝利を挙げたことなどを振り返り、来季に向けたさらなる勝利を誓った。

チームは同市と武雄市をホームタウンに2024年シーズンから活動を続ける。インドネシアやスリランカなどアジアを中心にした9カ国の31人で構成。それぞれの母国では代表チームで活躍する選手も多い。

加盟1年目は公式戦16戦全敗と苦しんだが、25年は24試合で2勝を挙げたほか、終盤まで競り合う試合も増加。休耕田を使った稲作に取り組み、地域のイベントや祭りに参加するなど、住民との交流も積極的に続けている。

報告会でチームの香月良仁監督は、集まったファン約30人に「まだまだレベルアップできると感じている。来年もしっかり戦っていきたい」と宣言。チームは26年2月中旬からの正式始動を予定しており、それまで選手は帰国して母国チームなどで活動する。カンボジアでは野球教室なども開いて競技の普及にも取り組む。

（糸山信）