¡Îº´²ì¸©¡ÏÂè»°¼Ôµ¡´ØÄ´ºº´Þ¤á·èµÄ¤ò¡¡¸©·Ù¤ÎDNA·¿´ÕÄêÉÔÀµ¡¡¸©ÊÛ¸î»Î²ñ¤¬¸©µÄ²ñ¤ËÍ×Ë¾
¡¡º´²ì¸©·Ù²Ê³ØÁÜºº¸¦µæ½ê¡Ê²ÊÁÜ¸¦¡Ë¸µ¿¦°÷¤Ë¤è¤ëDNA·¿´ÕÄêÉÔÀµ¤ò½ä¤ê¡¢¸©ÊÛ¸î»Î²ñ¤Ï1Æü¡¢¸©Ä£¤òË¬¤ì¡¢¸©µÄ²ñ¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ëºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ê¤É¤òµá¤á¤ë·èµÄ¤Ë¡¢Âè»°¼Ôµ¡´Ø¤Ë¤è¤ëÄ´ºº¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¾å¤Ç¤ÎºÎ·è¤òµá¤á¤ëÍ×Ë¾½ñ¤òµÜ¸¶¿¿°ìµÄÄ¹¤Ë¼êÅÏ¤·¤¿¡£
¡¡¸©·Ù¤Ï3¿Í¤Ç¹½À®¤¹¤ë¸©¸ø°Â°Ñ°÷²ñ¤¬Ä´ºº¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤³¤È¤ä¡¢¸Ä¿Í¾ðÊó¤äÁÜºº¼êË¡¤Ë´Ø¤ï¤ë¼éÈëµÁÌ³¤Î´ÑÅÀ¤Ê¤É¤«¤é¡¢Âè»°¼Ôµ¡´Ø¤Ë¤è¤ëÄ´ºº¤òÈÝÄê¡£Í×Ë¾½ñ¤Ç¤Ï¸ø°Â°Ñ¤Î°Ñ°÷¤Ë¤Ï´ÕÄê¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¡¢¤ï¤º¤«3¿Í¤Ç¤Ï¸µ¿¦°÷¤¬Ã´Åö¤·¤¿Á´¤Æ¤Î´ÕÄê632·ï¤Î¾ÜºÙ¤ÊÄ´ºº¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤È¤·¡Ö¸ø°Â°Ñ¤ÎÄ´ºº¤Ï·Á¼°Åª¤Ê¤â¤Î¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¼éÈëµÁÌ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÂè»°¼Ôµ¡´Ø¤ÎÆâµ¬¤Ç¼éÈëµÁÌ³¤ò½ç¼é¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ä¡¢¸øÌ³°÷¤äÊÛ¸î»Î¡¢¹ñÎ©Âç¶µ¼ø¤Ê¤É¤ò°Ñ°÷¤È¤¹¤ì¤ÐÈ³Â§¤òÈ¼¤¦¿¦Ì³¾å¤Î¼éÈëµÁÌ³¤òÉé¤ï¤»¤é¤ì¤ë¤È¼çÄ¥¡£¡Ö¸©·Ù¤ÎÁÜººÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÁ´¹ñÌ±¤Î¿Í¸¢ÊÝ¾ã¤òÁ´¤¦¤¹¤ë¸«ÃÏ¤«¤é¡¢Âè»°¼Ôµ¡´Ø¤Ë¤è¤ëµÒ´ÑÀ¡¦Æ©ÌÀÀ¤Î¤¢¤ëÄ´ºº¤òµá¤á¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡Í×Ë¾½ñ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿µÜ¸¶µÄÄ¹¤Ï¡ÖÍ×Ë¾½ñ¤Ï³Æ²ñÇÉ¤Ë²ó¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¸©ÊÛ¸î»Î²ñ¤ÎÈ¾ÅÄË¾ÊÛ¸î»Î¤Ïµ¼ÔÃÄ¤Î¼èºà¤Ë¡Ö¸©·Ù¤ä·Ù»¡Á´ÂÎ¤ËÂÐ¤¹¤ë¿®Íê¤ò²óÉü¤·¡¢¹ñÌ±¤¬°Â¿´¤·¤ÆÀ¸³è¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¡ÊºÍÌÚ´õ¡Ë
