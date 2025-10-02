不確かな情報を基に、外国人が増えることへの不安をあおる風潮を強く憂慮する。

国際協力機構（JICA）はアフリカ4カ国と日本の4市との交流事業を撤回した。「移民が増える」といった誤情報が交流サイト（SNS）で広がり、4市への抗議活動が過熱したためだ。

JICAは国別に4市をホームタウンに認定した。このうちナイジェリア政府が「日本が特別な査証（ビザ）制度を創設する」と間違った発信をしたことで、移民が一気に増えると受け止められた。

各市役所には抗議の電話やメールが殺到し、業務に支障を来した。職員の困惑と落胆は察するに余りある。

圧力を受けて交流事業を撤回したことは「あしき前例になる」と厳しい評価もあるとはいえ、やむを得ないだろう。

関係国の発信内容を事前に確認していれば、防げた混乱だった。ホームタウンに関するJICAの説明が足りなかったことも反省点だ。

抗議活動を扇動したのは、誤った情報や臆測だった。似たようなことは九州でも起きている。

福岡県朝倉市のマンション開発で「中国系の人が大勢入居する」「県が開発を許可した」とうわさが広がり、県庁や市役所に問い合わせや抗議が相次いだ。福岡県はあえて記者会見をして否定した。

一握りの人たちの排他的な言動が、世論まで巻き込む形でエスカレートすることを危惧せざるを得ない。

日本で生活する外国人は増えているが、外国人の犯罪が極端に増えた事実はない。外国人の増加で治安が悪化したという言説は間違っている。偏見でしかない。

外国人の労働者や観光客の受け入れ拡大を推進したのは自民党だ。そのトップを決める総裁選では、5人の候補がこぞって外国人対策をアピールしている。

領土の保全、安全保障に影響する経済活動の規制は理解できる。だが「違法外国人をゼロにする」と強調する必要があるだろうか。違法行為をなくすのは外国籍、日本国籍にかかわらず当然のことだ。

いま議論すべきは、今後も増加が見込まれる外国人と共に暮らす社会をどのようにして築くかである。その視点が総裁候補には足りない。

外国人も地域社会を構成する隣人で、日本人と同じ学校で学ぶ子どももいる。排除する理屈はどこにもない。

外国人と一口に言っても、生活様式や文化は人によって多様だ。時には理解不足、誤解があるかもしれない。それが悪感情を招かないように、対話を重ねることが何より大切だ。コミュニティーや自治体の役割は大きい。

共通の歴史などを背景に、海外と長く交流している自治体や団体は九州にも数多くある。政治や一時の風潮に左右されず、確かな交流を続けることが国を超えた信頼関係の礎になるはずだ。