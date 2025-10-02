セキュリティーカメラ製造大手「i−PRO」（東京）は1日、佐賀県鳥栖市村田町に佐賀工場を開設し、操業を始めた。同社の中核拠点に位置づけ、部品製造から組み立て、検品、出荷までを行う一貫生産体制を構築する。約300品種を生産する計画で、月産台数は約1万4千台からスタートし、2028年度に約4万台を目指す。

同社はパナソニックから独立した企業で、人工知能（AI）を搭載した防犯カメラなどを生産。9月末に閉鎖した製造委託先のパナソニックコネクト佐賀工場を活用する形で、新工場を立ち上げた。

この日、新工場であったオープニングセレモニーには、従業員を含む約160人が出席。中尾真人社長兼最高経営責任者（CEO）は「世界で最も先進的で洗練された工場に進化させたい。鳥栖市から世界に向けてわれわれの技術と理念を発信していく」とあいさつ。向門慶人市長は「メード・イン・ジャパンの高品質の商品を生産し、この地から世界へ羽ばたくと思っている」と歓迎した。

セレモニーに続く初出荷式では、山口圭三最高製造責任者（CMFO）が「今後、大規模な投資を次々に行い、世界に誇る工場を造るため、社員と共に取り組んでいきたい」と決意表明。従業員一同で米国に輸出する400台のカメラを積んだトラックを見送った。

式典終了後、中尾氏は「最初は米国向けが主になるが、徐々に輸出地域を増やし、端末のカメラでAIを動かす技術で世界一になりたい」と語った。

新工場は建物が3棟あり延べ床面積は計約3万平方メートル。従業員136人のうち、県内在住の16人を含む118人を新規採用した。28年度には240人に増やす計画がある。

