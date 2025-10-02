20¿Í¤ÎàÁÇ¿Í½¸ÃÄá¸ÝÉñ¤·¤Æ¡¡Ä¹ºê»Ô¿·Âç¹©Ä®¡¦¾¾¸µÈËÆÆ¤µ¤ó¡Ê45¡Ë
¡¡¼þ¤ê¤«¤é¤Ï¿Æ¤·¤ß¤ò¹þ¤á¤Æ¡Ö¥²¥ó¤µ¤ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¹ºê»Ô¿·Âç¹©Ä®¤Ç¤À¤ó¤¸¤ê¤òÆ°¤«¤¹20¿Í¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¡Öº¬±ÈÆ¬¡Ê¤Í¤Ó¤¤¬¤·¤é¡Ë¡×¡¢¾¾¸µÈËÆÆ¤µ¤ó¡Ê45¡Ë¡£Æü¾Æ¤±¤·¤¿È©¤ËÈ´¬¤¤¬¤è¤¯»÷¹ç¤¦¡È¤ªº×¤êÃË¡É¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¡£¡ÖÀ¼¤ò½Ð¤µ¤ó¤«¡ª¡×¡£¥À¥ßÀ¼¤Ç¿Í°ìÇÜ¶«¤Ö»Ñ¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÉ÷³Ê¤¬Éº¤¦¡£¤¿¤ÀÆâ¾ð¤Ï°Û¤Ê¤ë¡£º¬±È¤Î·Ð¸³¤Ï¥¼¥í¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡10Ç¯¤Ö¤ê¤ËËÜÈÖ¤ò·Þ¤¨¤ëÆ±Ä®¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢º¬±È¤òÃ´Åö¤¹¤ë19¡Á48ºÐ¤Î20¿ÍÁ´°÷¤¬¿·¿Í¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ë³Ú´ï¤ò±éÁÕ¤¹¤ë¤Ï¤ä¤·Êý¤ò·Ð¸³¤·¤¿¿Í¤Ï¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢À®¿Í¤·¤Æ¤«¤é¤Î·Ð¸³¤ÏÃ¯¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¡Ö°ú¤Ã±Û¤·¤ä³Æ¿Í¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÊÑ²½¤Ç·Ð¸³¼Ô¤¬½¸¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£¼«¼£²ñÄ¹¤ÎÀÄÌÚ¸»°¤µ¤ó¡Ê71¡Ë¤ÏÌÀ¤«¤¹¡£2017Ç¯¤«¤éÆ±Ä®¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ð¡¼¤ò¹½¤¨¤ë¾¾¸µ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¸½¾õ¤òÊ¹¤¯Ãæ¤Ç¡Ö¤³¤ÎÃÏ¤ÇÅ¹¤ò½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤¬½Ð¤é¤Ê¼¨¤·¤¬ÉÕ¤«¤ó¡×¤ÈÊ³µ¯¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Åö½é¤ÏÉÔ°Â¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö´¶³Ð¤òÃÎ¤ë¼Ô¤¬¤ª¤é¤º¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£ÀµÄ¾¤Ó¤Ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡£¿À¼Ò¤òÌÏ¤·¤¿Áñ¸·¤ÊÁõ¾þ¤Î¤À¤ó¤¸¤ê¤Ï½Å¤µ3¥È¥ó¤òÄ¶¤¨¤ë¡£Á°¸å¤Ë³Æ4¿Í¡¢º¸±¦¤Ë³Æ6¿Í¤òÇÛÃÖ¤·¡¢Á´°÷¤ÎÂ©¤¬¹ç¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¼´¤¬¤Ö¤ì¤Æ¤¦¤Þ¤¯²ó¤é¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤â¿ÛË¬¿À¼Ò¤Ê¤ÉËÜÈÖ²ñ¾ì¤ÎÀÐ¾ö¤Ë¤Ï´Ë¤ä¤«¤Ê·¹¼Ð¤¬¤¢¤ê¡¢¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬Æñ¤·¤¤¡£·Ð¸³¼Ô¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¿ô¤ò¤³¤Ê¤·¤¿¡£
¡¡°ÒÀª¤Î¤¤¤¤¡Ö¥¢¡¼¥è¡¼¥¤¥ä¥µ¡×¤Î¤«¤±À¼¤«¤é¡¢°ìµ¤¤Ë5²óÅ¾È¾¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¡Ö¤Þ¤À¹Ô¤±¤ë¤¾¡ª¡×¡£¾¾¸µ¤µ¤ó¤ÏÁ°Êý¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¼þ¤ê¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é±éµ»¤ËÅö¤¿¤ë¡£
¡¡¾ï¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö´é¤òºî¤ë¡×¤³¤È¤À¤È¤¤¤¦¡£ÆÃ¤Ë¤À¤ó¤¸¤ê¤ÎÁ°Êý¤Ï¡¢´Ñ½°¤Î»ëÀþ¤ò½¸¤á¤ä¤¹¤¤¡£¡Ö±ÇÁü¤ä¼Ì¿¿¤ËºÇ¤â»£¤é¤ì¤ë¡£Èè¤ì¤Î¸«¤¨¤ëÃç´Ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¸ÝÉñ¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡º¬±È½°¤Ï2·î¤«¤éÂÎÎÏ¤Å¤¯¤ê¤ËÅØ¤á¡¢7·î¤«¤é¼ÂºÝ¤Ë¤À¤ó¤¸¤ê¤ò»È¤Ã¤Æ·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¿¡£¡Ö¤ªÍ·µº²ñ¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤¯¤ó¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÜÈÖ¤Ï¼þ¤ê¤ò¿Ì¤¨¾å¤¬¤é¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÊôÇ¼¤ò¤·¤¿¤¤¡×¡£¾¾¸µ¤µ¤ó¤Ï¼ê±þ¤¨¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡¡¡Ê¹âÊ¿Ï©»Ò¡Ë
¡¡¥á¥â¡¡¿·Âç¹©Ä®¤ÎÊôÇ¼¤Ï¡Ö±ÈÃÅ¿¬¡Ê¤Ò¤¤À¤ó¤¸¤ê¡Ë¡×¤È¡¢¤Ï¤«¤Þ»Ñ¤Î½÷À10¿Í¤¬Àð»Ò¤ò¼ê¤Ë¤·¤ÆÍ¥²í¤ËÉñ¤¦¡Ö»íÉñ¡Ê¤·¤Ö¡Ë¡×¤Î2Éô¹½À®¡£±ÈÃÅ¿¬¤ÏÌÀ¼£¡¢ÂçÀµ´ü¤ËÊ£¿ô¤ÎÄ®¤¬ÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸½ºß°·¤¦¤Î¤ÏÆ±Ä®¤Î¤ß¡£Æ±Ä®¤ÏÍÙÄ®¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÅì¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢Ä¹ºê³¹Æ»¤Îµ¯ÅÀ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
