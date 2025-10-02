札幌市南区藤野の十五島公園付近を歩く１頭のクマ。



１０月１日正午ごろ、目撃通報をうけて市の職員やハンターらが出動しました。



緊張が走る中、午後２時２５分、ハンターが猟銃１発を発砲し、子グマ１頭を駆除したということです。



（札幌市環境共生担当課 坂田一人課長）「駆除した個体は体長６２センチ、体高が３９センチ、オスでことし生まれの０歳です。（付近で）目撃されていた親子の個体との同一性については、おそらく違うだろうと」

南区では南３７条西１０丁目付近の石山通でも、午前２時半すぎにタクシーの運転手が路上にいる親子のクマ２頭を発見しました。



警察によりますと、親グマの体長はおよそ１．８メートルで、タクシーに向かって威嚇してきたということです。



（磯貝記者）「石山通で親子グマが目撃されました。付近の住宅街、藻岩下に向かう道路でも交通規制が行われています」



さらに南３７条西１１丁目では午前３時２０分ごろ、「獣の声がする」と通報があったことから、警察は周辺の道路を一時交通規制しました。



（近隣住民）「怖いですね。自転車で通っている人もいるので気を付けないといけないと思う」



札幌市によりますと、付近ではクマのフンが発見されたということです。



（札幌市環境共生担当課 坂田一人課長）「南区藤野の個体とは別だと思っているし、西区平和の個体とも別の出没だろうと思う」



クマの出没を受け、近隣の小学校２校が臨時休校となりました。



（阿部記者）「いまハンターが猟銃を持って畑の中に入って行きます」



正午すぎには西区西野８条１０丁目の山際にある畑付近でも、親子とみられるクマ３頭が目撃されました。



警察官がクマ１頭が畑付近に居座っているのを確認しましたが、その後、姿が見えなくなったということです。



（札幌市環境共生担当課 清尾崇係長）「獣道がいくつかありましたので、そういうところを利用して畑に下りてきたのではないかと思っています。落ちているクルミを食べにきているですとか、山ブドウがあるところもほんの一部ですけれどもあったので、そういった食べ物を食べにきている可能性は推測できるかと思っています」



札幌で次々と姿を現すクマ。



市は目撃があった場所にカメラを設置するなどして警戒を続けています。