¡ãÂ®Êó¡ä½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤Ï1¥¢¥ó¥À¡¼¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¡¡¼ó°Ì¤Ë1ÂÇº¹¤ÇÈª²¬Æà¼Ó¡¢´ä°æÌÀ°¦¤¬¥×¥ì¡¼Ãæ
¡ã¥í¥Ã¥ÆÁª¼ê¸¢¡¡½éÆü¡þ1Æü¡þ¥Û¥¢¥«¥ì¥¤CC¡Ê¥Ï¥ï¥¤½£¡Ë¡þ6566¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡ä¥Ï¥ï¥¤¤¬ÉñÂæ¤ÎÊÆ¹ñ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢Âè1¥é¥¦¥ó¥É¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜÀª¤Ï11¿Í¤¬½Ð¾ì¡£½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤¬Á°È¾¤ò2¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¦1¥Ü¥®¡¼¤Î1¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç²ó¤ê¡¢¸åÈ¾¤ØÆÍÆþ¤·¤¿¡£
¢ã¼Ì¿¿¢ä½ÂÌî¤ÈÀ¾¶¿¤ÎÂÇÅÀ¤Î°ÌÃÖ¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë°ã¤Ã¤¿¡ª
ÆüËÜÀª¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ä¤Î¤Ï¡¢5¥¢¥ó¥À¡¼¡¦2°Ì¥¿¥¤¤Ç¥×¥ì¡¼Ãæ¤ÎÈª²¬Æà¼Ó¡¢´ä°æÌÀ°¦¤ÎÆó¿Í¤À¡£Â³¤¤¤Æ¡¢¾¡¤ß¤Ê¤ß¤¬3¥¢¥ó¥À¡¼¡¢ÇÏ¾ìºé´õ¤¬2¥¢¥ó¥À¡¼¡¢»³²¼ÈþÌ´Í¡¢ÃÝÅÄÎï±û¡¢¡¢½ÂÌî¤¬1¥¢¥ó¥À¡¼¡¢´ä°æÀéÎç¤¬¥¤¡¼¥Ö¥ó¥Ñ¡¼¡¢ºûÀ¸Í¥²Ö¤¬2¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ç¤¤¤º¤ì¤â¥×¥ì¡¼Ãæ¤À¡£¤³¤Î¤¢¤È¡¢ÆüËÜ»þ´Ö6»þ30Ê¬¤ËÀ¾Â¼Í¥ºÚ¡¢Æ±6»þ52Ê¬¤ËµÈÅÄÍ¥Íø¤¬¥Æ¥£¥ª¥Õ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£6¥¢¥ó¥À¡¼¡¦Ã±ÆÈ¼ó°Ì¤Ë¥¬¥Ö¥ê¥¨¥é¡¦¥é¥Ã¥Õ¥ë¥º¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£1ÂÇº¹2°Ì¤ËÈª²¬¡¢ÌÀ°¦¡¢2ÂÇº¹4°Ì¥¿¥¤¤Ë¥¢¥Ê¡¦¥Ù¥é¥Ä¡Ê¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¡Ë¤é¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¸Å¹¾ºÌ²Â¤ÏÆ±½µ¤Î¹ñÆâ½÷»Ò¥á¥¸¥ã¡¼¡ÖÆüËÜ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¡×¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤¿¤á¡¢º£Âç²ñ¤Ë¤Ï½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¡ãLIVE¡ª¡ä¥í¥Ã¥ÆÁª¼ê¸¢¡¡½éÆü¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥Ü¡¼¥É
ÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤Î¥¢¥¸¥¢¥·¥ê¡¼¥º¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬³ÎÄê ¡¡¡ÖTOTO¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ë»³²¼ÈþÌ´Í¡¢ÃÝÅÄÎï±û¤é½Ð¾ì¤Ø¡¡½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤é¤Ï¡È·÷³°¡É
¤É¤³¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡©¡¡½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤òÊ¬ÀÏ¡ª¡ÒÏ¢Â³¼Ì¿¿¡Ó
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¸«È´¤±¤ë¡©¡¡¥¯¥¤¥º¡Öµ¶Êª¥¯¥é¥Ö¡×¤Ï¤É¤Ã¤Á¡Ì¼Ì¿¿¡Í
¤¢¤Ê¤¿¤¬Èô¤Ð¤Ê¤¤¸¶°ø¤Ï¥·¥ã¥Õ¥È¤À¤Ã¤¿!?¡¡ºÇ¿·32ËÜ¤òÅ°ÄìÊ¬Îà¡ª
¢ã¼Ì¿¿¢ä½ÂÌî¤ÈÀ¾¶¿¤ÎÂÇÅÀ¤Î°ÌÃÖ¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë°ã¤Ã¤¿¡ª
ÆüËÜÀª¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ä¤Î¤Ï¡¢5¥¢¥ó¥À¡¼¡¦2°Ì¥¿¥¤¤Ç¥×¥ì¡¼Ãæ¤ÎÈª²¬Æà¼Ó¡¢´ä°æÌÀ°¦¤ÎÆó¿Í¤À¡£Â³¤¤¤Æ¡¢¾¡¤ß¤Ê¤ß¤¬3¥¢¥ó¥À¡¼¡¢ÇÏ¾ìºé´õ¤¬2¥¢¥ó¥À¡¼¡¢»³²¼ÈþÌ´Í¡¢ÃÝÅÄÎï±û¡¢¡¢½ÂÌî¤¬1¥¢¥ó¥À¡¼¡¢´ä°æÀéÎç¤¬¥¤¡¼¥Ö¥ó¥Ñ¡¼¡¢ºûÀ¸Í¥²Ö¤¬2¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ç¤¤¤º¤ì¤â¥×¥ì¡¼Ãæ¤À¡£¤³¤Î¤¢¤È¡¢ÆüËÜ»þ´Ö6»þ30Ê¬¤ËÀ¾Â¼Í¥ºÚ¡¢Æ±6»þ52Ê¬¤ËµÈÅÄÍ¥Íø¤¬¥Æ¥£¥ª¥Õ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£6¥¢¥ó¥À¡¼¡¦Ã±ÆÈ¼ó°Ì¤Ë¥¬¥Ö¥ê¥¨¥é¡¦¥é¥Ã¥Õ¥ë¥º¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£1ÂÇº¹2°Ì¤ËÈª²¬¡¢ÌÀ°¦¡¢2ÂÇº¹4°Ì¥¿¥¤¤Ë¥¢¥Ê¡¦¥Ù¥é¥Ä¡Ê¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¡Ë¤é¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¸Å¹¾ºÌ²Â¤ÏÆ±½µ¤Î¹ñÆâ½÷»Ò¥á¥¸¥ã¡¼¡ÖÆüËÜ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¡×¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤¿¤á¡¢º£Âç²ñ¤Ë¤Ï½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¡ãLIVE¡ª¡ä¥í¥Ã¥ÆÁª¼ê¸¢¡¡½éÆü¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥Ü¡¼¥É
ÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤Î¥¢¥¸¥¢¥·¥ê¡¼¥º¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬³ÎÄê ¡¡¡ÖTOTO¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ë»³²¼ÈþÌ´Í¡¢ÃÝÅÄÎï±û¤é½Ð¾ì¤Ø¡¡½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤é¤Ï¡È·÷³°¡É
¤É¤³¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡©¡¡½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤òÊ¬ÀÏ¡ª¡ÒÏ¢Â³¼Ì¿¿¡Ó
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¸«È´¤±¤ë¡©¡¡¥¯¥¤¥º¡Öµ¶Êª¥¯¥é¥Ö¡×¤Ï¤É¤Ã¤Á¡Ì¼Ì¿¿¡Í
¤¢¤Ê¤¿¤¬Èô¤Ð¤Ê¤¤¸¶°ø¤Ï¥·¥ã¥Õ¥È¤À¤Ã¤¿!?¡¡ºÇ¿·32ËÜ¤òÅ°ÄìÊ¬Îà¡ª