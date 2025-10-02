10月1日から6日間行われる「横浜大黄金展」で大谷翔平選手の等身大の黄金像が特別展示されました。

会場で特別展示されているのは大谷選手がバッターとして構えているところを黄金像にした等身大の「黄金のバッター 大谷翔平」。

この作品は、金製品の製造や販売を行う株式会社SGCが大谷選手公認のもと、金箔1,550枚を使用して製作し、高さは大谷選手の身長と同じく約1.9m。参考価格は、昨年に大谷選手が打ち立てた記録「50-50」と2年連続で50本塁打以上を達成したことにちなみ、税抜5,000万円(税込5,500万円)となっています。

他にも大谷選手の純金メダルや純金製フィギュアも披露。

日本ハム時代に監督として指導し、2023年のWBCでも監督を務めた栗山英樹さんがお披露目会に登場し、黄金の大谷選手に驚きの声をあげました。

大谷選手の活躍には「彼の特徴って、みんながこうなってほしいものを超えていける、驚かせられる」こととし、「僕らもベンチにいて『そですか・・・』みたいなこといっぱいありましたけど、そういう選手は見ていて楽しい。そういう姿をこれからも見せてほしい」と期待を込めました。

また大谷選手に声をかけるとしたらという問いには「黄金になったんですから、ずっと黄金で輝き続けてほしい」と話した栗山氏。

今季は父親になり休養をはさんだり、投手復帰で二刀流復活など多忙だった大谷選手ですが、キャリアハイの55号を放っていました。

しかし栗山さんは大谷選手に求めるのは70本塁打くらいと話し、「冗談でなく本当に彼が持っているポテンシャルや天井の高さは、一緒にやっていて心の底から信頼しているし信じている。『もうちょっと驚かせて』という感じ」と期待を込めました。