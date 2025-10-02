中国の伝統行事を祝う催し「第28回 中秋節」が神戸の中華街、南京町（神戸市中央区）で10月4日（土）〜6日（月）の3日間、開かれる。春節祭に次ぐ南京町の代表的なイベントで、獅子舞などが華やかに披露されるほか、名シェフ２人による一夜限りのスペシャルメニューも登場。あわせて、お得な抽選会や南京町各店舗によるフェア「特別感謝祭」も実施される。

神戸・南京町の「中秋節」（2022年）＝南京町商店街振興組合提供

中秋節とは、旧暦の8月15日（今年は10月6日）に月を愛で、秋の収穫を祝い、地の神様を祀る節句。この時期の満月は1年でもっとも円形に近いとされ、中国では親しい人に月餅を贈る習慣があるという。

4日と5日は午前11時半から南京町広場で獅子舞や太極拳、舞踊、音楽などを次々に上演する。中秋当日の6日午後5時からは、特別企画「月光厨房（ムーンライトキッチン）」を開催。神戸の老舗菓子店「本高砂屋」元シェフで、「現代の名工」を受賞した高杉良和さんと、日本中国料理協会本部理事の亀島新次さんによる特別な逸品が各100食限定で販売される。

神戸・南京町の「中秋節」（2022年）＝南京町商店街振興組合提供

高杉さんは、本高砂屋の看板商品であるきんつばと洋菓子がコラボした新スイーツ「きんつバスク」を考案。洋菓子の生地の中にきんつばのあんを入れて焼き上げたもので、同商品などを入れた「中秋特別本高砂屋セット」（1000円）を提供する。高杉さんは「秋に収穫される小豆やいも、ナッツ類を使って和洋折衷のお菓子にした。催しが盛り上がるよう精いっぱい頑張って作りたい」と意気込みを語った。



亀島さんは「淡路牛ばら肉の柔らか煮 衣揚げ特製ソース」（同1200円）をつくり、会場でできたてを振る舞う予定だ。

「本高砂屋」元シェフの高杉良和さん

日本中国料理協会本部理事の亀島新次さん

そのほか期間中、はずれなしのお得な抽選会「福球（ふくだま）」（1回500円）や月餅の販売、「中秋特別感謝祭」と題した南京町各店でのフェアなども行う。



また中秋節に合わせ、コンビニ大手「ローソン」は、南京町の料理人が監修した総菜やスイーツなどのオリジナル商品を近畿2府4県の店舗で販売している。「玉子炒飯と肉団子」「酸辣湯＝サンラータン＝（ビーフン入り）」「マーラーカオ（栗あん）」など計７点。