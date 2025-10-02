¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÅÐÈÄ¤Ï¡©¡Ö¥Õ¥£¥êー¥ºÀï¤ÎÂè1Àï¤«Âè2Àï¡×¥Ö¥ë¥Ú¥óµ¯ÍÑ¤Ï¡©¡ÖÀäÂÐ¤Ë¤Ê¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¡Êc¡ËSANKEI
¡ã2025Ç¯9·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10·î1Æü¡ËMLB ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ãー¥¹ ÂÐ ¥·¥ó¥·¥Ê¥Æ¥£¡¦¥ì¥Ã¥º ¡÷¥É¥¸¥ãー¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ä
¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ï¥ï¥¤¥ë¥É¥«ー¥É¥·¥êー¥ºÂè1Àï¤Ç¥ì¥Ã¥º¤Ë10-5¤È²÷¾¡¡£ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31¡Ë¤Î2ËÜÎÝÂÇ¤ä¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Î2È¯¤Ê¤É¡¢ÂÇÀþ¤¬ÇúÈ¯¤·¡¢¥Ý¥¹¥È¥·ー¥º¥ó¤Î¹¥¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
»î¹çÁ°¸å¤Ë¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¤¬¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¥í¥¹¥¿ーÊÔÀ®¤Î°Õ¿Þ¤äÂçÃ«¤ÎÅÐÈÄÍ½Äê¡¢»î¹ç¤Î¾¡°ø¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¥³¥á¥ó¥È
Q¡¥¥ï¥¤¥ë¥É¥«ー¥É¤Î¥í¥¹¥¿ー¤ÇÅê¼ê11Ì¾¡¢Ìî¼ê15Ì¾¤È¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¡©
Ã»´ü¥·¥êー¥º¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥·ー¥Ï¥ó¤È¥°¥é¥¹¥Îー¤ò¥ê¥êー¥Õ¤Ë²ó¤·¤Æ¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò¥«¥Ðー¤Ç¤¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£Ìî¼ê¤Ï¥Þ¥ó¥·ー¤ä¥¨¥É¥Þ¥ó¤¬²ø²æ¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¥¹¥ß¥¹¤ÏÂåÂÇµ¯ÍÑ¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¹Í¤¨¡¢Ìî¼ê¤ò1¿ÍÂ¿¤¯ÊÔÀ®¤·¤¿¡£
Q¡¥¥¹¥ß¥¹Áª¼ê¤ÏÂåÂÇ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Êá¼êÉüµ¢¤Î²ÄÇ½À¤â¡©
¤¢¤ë¡£ÂÇ·â¤âÁ÷µå¤â¹¥Ä´¤À¤·¡¢¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤â²ÄÇ½À¤È¤·¤Æ»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½ÅÍ×¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤ÎÂÇ·âÍ×°÷¤È¤·¤Æ¤â²ÁÃÍ¤¬¹â¤¤¡£
Q¡¥¥Ð¥ó¥ÀÅê¼ê¤È¥³¥ó¥Õ¥©¥ë¥ÈÁª¼ê¤ò³°¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¡©
¥³¥ó¥Õ¥©¥ë¥È¤Ï¶ì½Â¤Î·èÃÇ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¹¥ß¥¹¤òÂåÂÇÏÈ¤ËÆþ¤ì¤ë¤¿¤á³°¤µ¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Èà¤Ï»ä¤¬ºÇ¤â¿®Íê¤¹¤ëÁª¼ê¤Î°ì¿Í¤Ç¡¢Ä¹¤¤¥·¥êー¥º¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÉ¬¤ºÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥Ð¥ó¥À¤Ï¥ì¥Ã¥º¤¬±¦ÂÇ¼ÔÃæ¿´¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢ÀèÈ¯Æó¿Í¤ò¥ê¥êー¥Õ¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ó¤À¤³¤È¤«¤é³°¤ì¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢¥Õ¥£¥êー¥ºÀï¤Ë¿Ê¤á¤Ð¥í¥¹¥¿ーÆþ¤ê¤¹¤ë¡£
Q¡¥ÂçÃ«Áª¼ê¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥óµ¯ÍÑ¤Î²ÄÇ½À¤Ï¡©
ÀäÂÐ¤Ë¤Ê¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤¬Äã¤¤¤À¤í¤¦¡£¤¿¤À¡¢¥Ý¥¹¥È¥·ー¥º¥ó¤Ê¤Î¤Ç"¥¼¥í"¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
Q¡¥¤â¤·ÌÀÆü¾¡¤Æ¤Ð¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¤¤¤ÄÀèÈ¯¤·¤Þ¤¹¤«¡©
¥Õ¥£¥êー¥ºÀï¤ÎÂè1Àï¤«Âè2Àï¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
Q¡¥º£Æü¤ÎÂÇÀþ¤ÎÆâÍÆ¤ò¤É¤¦É¾²Á¤·¤Þ¤¹¤«¡©
ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥Æ¥ª¥¹¥«ー¤¬Âç³èÌö¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¤â¤Á¤í¤ó¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤âÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£¥¥±¤â10·î¤é¤·¤¤¥×¥ìー¤ò¸«¤»¤¿¡£Á´°÷¤¬ÎÉ¤¤ÂÇÀÊ¤ò½Å¤Í¤¿¤³¤È¤¬¾¡°ø¤À¡£
Q¡¥¥·¥êー¥º½éÀï¤ÇÂÇÀþ¤¬¸Ç¤¯¤Ê¤é¤ºÇúÈ¯¤Ç¤¤¿ÍýÍ³¤Ï¡©
¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤ÎÀèÆ¬ÂÇ¼ÔËÜÎÝÂÇ¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥¹¥Í¥ë¤¬Áê¼ê¤ò´°Á´¤ËÍÞ¤¨¤¿¤³¤È¤â·èÄêÅª¤À¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤ËÅê¼ê¥Ï¥ó¥¿ー¤Ø¤Î¹¶Î¬¥×¥é¥ó¤¬Å°Äì¤µ¤ì¡¢¥ß¥¹¤òÆ¨¤µ¤º»ÅÎ±¤á¤é¤ì¤¿¡£
Q¡¥¥¨¥É¥Þ¥ó¤òÅÓÃæ¸òÂå¤µ¤»¤¿ÍýÍ³¤Ï¡©
Â¼ó¤ÎÌäÂê¤À¡£¼¡Àï¤ËÈ÷¤¨¤ÆÉéÃ´¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤ÎÈ½ÃÇ¤À¤Ã¤¿¡£
Q¡¥Â¼ó¤Î¾õÂÖ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¼éÈ÷°ÌÃÖ¤¬¸ÂÄê¤µ¤ì¤ë¡©
¤½¤ÎÄÌ¤ê¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÆâÌî¼éÈ÷¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤ë¡£
ÂçÃ«æÆÊ¿ ¥Ú¥é¥Ú¥é±Ñ¸ì¥¹¥Ôー¥Á¡ª²ñ¸«¤Ç¤âÁ´ÊÆ¤Ë¾×·â¡ª¡©
ÂçÃ«æÆÊ¿ ¥Ý¥¹¥È¥·ー¥º¥ó³«ËëÀï¤Ç¾×·â¤Î2È¯¡ª¾¾°æ½¨´î°ÊÍè¤Î²÷µó¤Ç¥É¥¸¥ãー¥¹Àè¾¡
¡Ú°ìÌä°ìÅú¡Û»³ËÜÍ³¿ ¼«¿È¤ÎÌò³ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¤¤¤ÀèÈ¯¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¡×