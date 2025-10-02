スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。

E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！

■今回の結果は？

今日の質問は「イタリアンで食べたい魚料理は？」さてみなさんの回答は…？

■今回の質問:イタリアンで食べたい魚料理は？

・「イタリアンで食べたい魚料理は？」の結果は…


・1位 … カルパッチョ 51%
・2位 アクアパッツァ 25%
・3位 香草焼き 14%
・4位 フリット 9%

※小数点以下四捨五入

19,049票




・結果はいかがでしたか？


今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。

■今日のおすすめレシピ

5分でできる！基本のヒラメのカルパッチョ


【材料】（4人分）

ヒラメ(刺身用) 2~3人分
バジル(生) 8枚
EVオリーブ油 適量
レモン汁 小さじ 2
ミルびき岩塩 少々
コショウ 少々

【下準備】

1、バジルは手でちぎっておく。

【作り方】

1、器にヒラメとバジルを盛り、EVオリーブ油、レモン汁をかけ、ミルびき岩塩、コショウを振る。



(E・レシピ編集部)