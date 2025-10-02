イタリアンで食べたい魚料理は？＜回答数 19,049票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第307回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「イタリアンで食べたい魚料理は？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:イタリアンで食べたい魚料理は？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
5分でできる！基本のヒラメのカルパッチョ
【材料】（4人分）
ヒラメ(刺身用) 2~3人分
バジル(生) 8枚
EVオリーブ油 適量
レモン汁 小さじ 2
ミルびき岩塩 少々
コショウ 少々
【下準備】
1、バジルは手でちぎっておく。
【作り方】
1、器にヒラメとバジルを盛り、EVオリーブ油、レモン汁をかけ、ミルびき岩塩、コショウを振る。
(E・レシピ編集部)
