µð¿Í¡¦Àô¸ýÍ§ÂÁ¡¢ºÇ½ªÀï¤âµ¤Éé¤ï¤º¤·¤Ã¤«¤ê¥ß¡¼¥È¡¢ÂÇÎ¨£³³äÅþÃ£¤ËÂ¼ÅÄ¿¿°ì»á¡Ö¤¢¤Ã¤Ñ¤ì¡¢¤ª¸«»ö¡×
¡¡ÂÇÎ¨£²³ä£¹Ê¬£¸ÎÒ¤Ç·Þ¤¨¤¿¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¡£¡Ö£³³ä¤òÂÇ¤Á¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Àè¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢¶õ²ó¤ê¤·¤ÆÂÇ¤ÁÂ»¤Í¤¬¤Á¤À¤±¤É¡¢Àô¸ý¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥ß¡¼¥È¤·¤¿£²°ÂÂÇ¤Ç£³³ä¤Ë¾è¤»¤¿¡£¤¢¤Ã¤Ñ¤ì¡¢¤ª¸«»ö¤È¸À¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¤Í¡£
¡¡³«Ëë»þ¤Ë¤Ï£²·³¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¼ê¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç£±·³¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Þ¤Ç³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦µÞÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤¿¡£¥Ð¥Ã¥È¤òÃ»¤¯»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥¹¥¤¥ó¥°¤Îµ°Æ»¤¬°ÂÄê¡£»ÏÆ°¤¬Áá¤¯¤Ê¤ê¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Î¼è¤êÊý¤âÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ð¥Ã¥È¤¬ÆâÂ¦¤«¤é½Ð¤Æ¡¢ÂÎ¤âÊ¿¹Ô¤Ë²ó¤ê¡¢¥ì¥Ù¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤ÊÂÇ·â¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤Í¡£
¡¡£³³ä¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂÇ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¿¤è¤ê¤Î·®¾Ï¡£°ìÀ¸¡¢¼«Ëý¤·¤Æ¤¤¤¤¿ô»ú¤è¡£¤Þ¤·¤Æ¤äÅê¹âÂÇÄã¤Î·¹¸þ¤¬¶¯¤¤ºòº£¡£º£µ¨¤Ï¥»¤Ç£²¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤£³³ä¤ä¤«¤é¤Í¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Ï¸·¤·¤¤¾õ¶·¤À¤±¤ì¤É¡¢¤¤¤¯¤é¤Û¤á¤Æ¤â¡¢¤Û¤áÂ¤ê¤ó¤è¡£
¡¡£Ã£Ó¤Ç¤âÂÇÀþ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¦¡£¡Ö£³³äÂÇ¼Ô¡×¤Î¼«¿®¤ò¶»¤Ë¡¢Æ²¡¹¤ÈÎ×¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤Í¡£¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎÉ¾ÏÀ²È¡¦Â¼ÅÄ¡¡¿¿°ì¡Ë