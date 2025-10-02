自民党総裁選の決着を前に、早くも最有力候補の実兄を巡って、各テレビ局の間で熾烈（しれつ）な争奪戦が始まっている。思わぬ僥倖（ぎょうこう）に快哉を叫ぶ者、ほぞをかむ局……。すでに勝者と敗者が浮き彫りになりつつある、業界の内情をのぞくと……。

テレ朝が一歩リード

民放キー局幹部が語る。

「実は政治部をはじめとした報道セクション以上に、固唾（かたず）をのんで総裁選の行方を見守っているのが、各局のバラエティー班や番組の方向性を決める編成部門です。多くの関係者が“数字をたたき出す新スター”誕生の瞬間を心待ちにしています」

現在、次期総裁の最右翼に挙げられる小泉進次郎農水相（44）。下馬評通りなら、兄でタレントの小泉孝太郎（47）にスポットライトが当たるのは必至だという。

「もともと女性人気の高い孝太郎さんは“数字を持っている”貴重なタレントの一人。そこに“総理の兄”という付加価値が加われば、まさに鬼に金棒です。視聴率を左右する存在になるのは間違いない」（同）

各局が虎視眈々（たんたん）とオファーの機会をうかがう中、目下、一歩リードするのがテレビ朝日という。

ドラマの出番が増える？

平均世帯視聴率10％超えも珍しくない人気番組「孝太郎＆ちさ子 プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見」（テレ朝系）のレギュラー放送が始まったのは今年4月だが、

「孝太郎さんと高嶋ちさ子さん（57）のダブルMCがウリのバラエティーで、放送は毎週火曜の19時から。実は10月以降、その次の枠の番組に孝太郎さんと石原良純さん（63）がMC役となる新番組が本格スタート予定です。新婚のカズレーザーさん（41）がメインMCの一人を務め、人気もあった『家事ヤロウ!!!』を打ち切っての改編には当初、反対の声が少なくなかった。ところが今や、火曜のゴールデン帯を孝太郎さんが占拠する構成が“英断だった”と評価されています」（テレ朝局員）

負けじと秘策を練っているのが日本テレビなのだとか。

「日テレは昨春からヒロミさん（60）と孝太郎さんのダブル司会で『オー！マイゴッド！ 私だけの神様、教えます』を放送中です。土曜10時半スタートの同番組をゴールデンに昇格させる案が浮上しているそうです」（前出のキー局幹部）

TBSでは10月から、看板の日曜劇場で新ドラマ「ザ・ロイヤルファミリー」の放送が始まる。キャストの一人に孝太郎が名前を連ねる幸運を逃さず、「総裁選の行方次第で、出番を増やす可能性」（同）がささやかれているという。

フジテレビは不運続き

一方で地団駄を踏むのが不運続きのフジテレビである。フジ関係者が言う。

「孝太郎さんの所属事務所は『ザ・ドリフターズ』を擁するイザワオフィスです。1970年代から放送された『ドリフ大爆笑』の時代よりフジとのつながりは深く、実際、彼の俳優デビューは2002年のフジ系列『初体験』でした。その後も冠番組を何度も立ち上げ、テレビ界では“親代わり”と見られた時期もありました。けれど近年は彼のレギュラー番組が途絶え、タイミングの悪さを恨む声が上がっています」

それでもフジは投開票直前に、目玉特番「小泉孝太郎＆ムロツヨシ 自由気ままに2人旅」を2週続けて放送予定。過去には父・純一郎元首相（83）も登場して話題となったキラーコンテンツで巻き返しを狙う。

反対に、余裕の構えを見せるのがテレビ東京だ。リオや東京など過去4度の五輪でメインキャスターに抜てきしたほか、ドラマでも「警視庁ゼロ係」をはじめ主演格で遇してきた経緯から、「彼がオファーを一番断りづらいのがテレ東」（前出の幹部）といわれる。

熾烈な争奪戦を勝ち抜くのは一体どの局か……。

