◆凱旋門賞追い切り（１日・コワイラフォレ調教場）

【シャンティイ（フランス）１日＝山下 優】ＪＲＡ海外馬券発売対象の第１０４回凱旋門賞・仏Ｇ１（５日、日本時間２３時５分発走、パリロンシャン競馬場）の追い切りが、コワイラフォレ調教場で行われた。クロワデュノールは北村友一騎手（３８）＝栗東・フリー＝を背に併せ馬。鞍上は「前回より格段に良かった」と手応えを得た。ビザンチンドリームは単走で調整し、陣営が自信を持つ仕上がりとなった。この日は各陣営が会見し、現地メディアからの質問にも答えた。また、出走馬が発表され、１８頭となった。

シャンティイの朝は凍えそうな寒さで、霧も立ちこめていた。その中を切り裂くように、クロワデュノールはコワイラフォレ調教場の芝コースで力強い伸びをみせた。前に現地の馬を置いて北村友が仕掛けると、緩い馬場をしっかりととらえて併入した。「しまいは体を使わせて動かしたなかで、求めていたことができた。いい追い切りでした」と主戦はうなずいた。

前走のプランスドランジュ賞は、良化途上の状態で短頭差の勝利。叩き良化タイプとはいえ、間隔が自身初の中２週。どこまで良くなるかがポイントだったが、「追い切り前からずっと乗っているなかで、良くなっていると感じました。前回よりも、格段に良かった」と胸を張った。

斉藤崇調教師も高い評価だ。「全体の時計よりも、気持ちと動きをメインにみましたが、良かったですね。前回が良くなかったので、あとはどこまで上がってくるか」と笑顔。１０月５日までに、さらなる良化も見込める。

日本の“三本の矢”のエースがいよいよ、欧州競馬の最高峰に挑む。２１年のクロノジェネシス（７着）以来４年ぶりの挑戦のトレーナーは「あの時はもっとできることがあったのでは、と思いました。あれからいろいろな馬が、いろいろなことを教えてくれた。海外や日本で、４年間積み上げてきたものを、凱旋門賞で試したい」と全てのエッセンスを投入して、勝利をつかみ取る。

今年のダービージョッキーは「この馬との日々を大切に過ごしています。いい走りをみせて、日本ダービー馬がフランスでいい競馬ができるように頑張ります」と自らを奮い立たせた。これまで、のべ３５頭の日本調教馬が挑戦して、はね返されてきた高い壁。今度こそ、今度こそ乗り越えてみせる。（山下 優）