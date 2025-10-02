◆米大リーグ ワイルドカードシリーズ第２戦 ドジャース―レッズ（１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１日（日本時間２日午前１０時８分開始予定）、１勝０敗で突破へ王手をかけているワイルドカードシリーズ第２戦の本拠地・レッズ戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。先発のマウンドには山本由伸投手（２７）が上がる。

ポストシーズン初戦でワイルドカードシリーズ第１戦だった前日３０日の本拠地・レッズ戦では大谷のバットがチームを先勝に導いた。初回先頭の１打席目に先発右腕・グリーンの１００・４マイル（約１６１・６キロ）をはじき返して弾丸ライナーで右翼席に運ぶ先頭弾を放つと、６点リードの６回には今季自己最長タイの４５４フィート（約１３８メートル）の特大弾。Ｔ・ヘルナンデスも２発を放ち、５本塁打など１５安打で１０点を奪う猛攻を見せて、１０―５で初戦を制した。

大谷も試合後には「初戦がとれていいゲームだったと思いますし、攻撃も含めて最後まで攻めれたのもよかったと思う。いいスイングができて、スタートとしては最高の形でスタートできたので、よかった」と納得。フィリーズが待つ地区シリーズ進出へ大きく前進した。

一気に突破を決めるべく先発のマウンドに上がるのは山本由伸投手（２７）。今季はチーム最多の１２勝を挙げ、チームで唯一１年間ローテを守った。さらに９月は３登板連続１安打投球を見せるなど、４登板で防御率は０・６７と調子が上向き。９月の月間ＭＶＰにも輝き前日３０日には「落ち着いて準備ができていると思いますし、ポストシーズンがどういうものかは経験できたので、また最高の結果を経験できたのでその分自信にもなっていますし、とにかくチームが勝つために全力でプレーしたいと思います」と気合を入れていた。

レッズの先発はザック・リテル投手（２９）。今季途中にレイズから移籍し、キャリアハイの１０勝（８敗）を挙げ、防御率３・８１をマークした右腕だ。大谷は初対戦となる。今季は１試合で４本塁打を浴びた試合が３度あるなど、１８６回３分の２を投げて３６発を浴びており、ＭＬＢ全体でアービン（ナショナルズ）の３８本に次ぐ２番目の多さ（３位はオリオールズ・菅野の３３本、４位はカブス・今永の３１本）だ。大谷の２戦連発にも期待が持てる。

この試合でドジャースが敗れると１勝１敗で第３戦に突入。第３戦はドジャースが大谷、レッズが左腕・アボットが先発する予定だ。両チームのこの日のスタメンは以下の通り。

【ドジャース】

１（指）大谷翔平、２（遊）ベッツ、３（一）フリーマン、４（右）T・ヘルナンデス、５（三）マンシー、６（中）パヘス、７（左）E・ヘルナンデス、８（二）ロハス、９（捕）ロートベート、投・山本由伸＝右

【レッズ】

１（中）フリードル、２（左）スティア、３（指）ラックス、４（右）A・ヘイズ、５（一）スチュワート、６（遊）デラクルス、７（捕）スティーブンソン、８（三）K・ヘイズ、９（二）マクレーン、投・リテル＝右