タレントの杉本彩がデートの「割り勘」問題についての持論を語った。そんな杉本にエルフ荒川は「最終的に男性をどこで選びますか？」と質問。杉本の男前すぎる答えに、荒川は「言ってみてぇ！」と声をあげた。

【TVer】「絶対俺らの影踏むなよ」「踏まないですよ。その代わり女の前歩かんといて下さいよ」デートの割り勘問題をめぐり、時代錯誤な男女間バトルが勃発！？

デートの「割り勘」問題で激論が続く中、「私の時代は割り勘は絶対NG。100％男の人が払ってがんばる姿を見せることが素敵だし、男としての価値がある」と話した杉本。「１対１のデートだけじゃなくても女性には絶対払わせないという時代です。そういう時代で育ってきてるから、割り勘とか言われたらオスとして認められない。狩りに行くつもりありますか？」と言い切った。

濱家が「それは２軒目もないすよね？」と確認すると、「ないない。もう途中で帰った」とキッパリ。女性陣から「わあ」「強―い」という声があがる中、男性陣は「彩さんもう１回幅利かせてください。令和に時代作りましょう」（濱家）、「どのテレビのひな壇にも全部出てください」（吉村）、「Abemaとかも積極的に！」（山内）とエールを送った。

そんな杉本にエルフ荒川が「最終的に男性をどこで選びますか？」と質問すると、杉本は「私の場合は私に従う人」とズバリ。「だって自分は仕事して稼いでるわけじゃない。そしたらやっぱりある程度こっちのペースに合わせてくれる人じゃないと足手まといでしょ？」と続けると、荒川は「言ってみてぇ！」と声をあげた。

杉本が「すごい傲慢な風に聞こえがちかも知れないけど、私に従ってくれるってことは私が最後まで責任持ちますよって言ってるんだから、これはとっても優しさだと思う」と語ると、吉村も「かっこいいねえ」と感心した。

【TVer】関西女子に聞いた！初デートで「この男アカンかも」と思うNG行動を余談調査！「店員に態度が悪い」「お金に細かい」よりも嫌われ、第１位になったのは？

なお、この杉本彩の余談は10月1日に放送されたバラエティ番組『これ余談なんですけど・・・』で明かされた。