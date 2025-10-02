

（写真：takeuchi masato / PIXTA）

夏が終わり、涼しい日が増えてきました。季節の変わり目は「肌がくすんで見える」「ごわつく」「乾燥して化粧のノリが悪い」といった肌トラブルに悩まされる人が多いのではないでしょうか。

これらは、夏から秋にかけてのシーズンに特有の紫外線ダメージによるもの。汗や皮脂の増加、冷房による乾燥など夏の間に積み重ねてきた肌疲れでトラブルが悪化することもよくあります。

皮膚科医の立場から、夏のダメージ肌に有効なスキンケア、秋に向けて取り入れたい有効成分などをわかりやすく解説します。

夏の肌ダメージの正体とは

夏の肌ダメージの主な原因は紫外線です。私たちに影響を及ぼす紫外線にはUVA（紫外線A波）とUVB（紫外線B波）があり、いずれも肌に炎症をもたらします。

その結果、肌を守ろうと皮膚の一番表面にある角質層が厚くなったり、メラニンが作られたりするようになります。

角質層が厚くなると肌の中で水分を保持する能力が低下し、結果的に肌の「バリア機能」といって外的な刺激から肌を守る機能が低下し、乾燥やくすみを招きます。



また、夏の肌ダメージの原因には汗や皮脂も関係してきます。夏は高温多湿となり、生理的に汗や皮脂の分泌が増えます。汗を放置した過剰な皮脂は紫外線と同様、肌のバリア機能の低下をもたらします。

そのほか、冷房がきいた環境では肌の水分が奪われやすく、より肌のバリア機能は不安定になりやすくなります。

ダメージ肌を回復する「引き算」のスキンケア

スキンケアの基本は3つ「洗顔、保湿、UVケア」です。夏のダメージに関係なく、これらの3つを正しく行うことが大切なのですが、とくにダメージを受けた肌において気を付けるべき点がいくつかあります。

1. 洗顔

洗顔では、とにかく優しく行うことが重要です。これは、肌のバリア機能が低下しているときに、ゴシゴシ洗ったり洗浄力が強すぎるアイテムを使ったりすると、さらに乾燥してしまうためです。

皮脂が多い人やニキビになりやすい人は、朝も洗顔料を使って洗顔をすべきですが、そうでない場合は皮脂が多いところに部分的に使うなどするといいでしょう。また、洗顔する際は洗顔料を泡立てるのがおすすめ。

泡立てることによって汚れをより吸着することができるうえ、肌への摩擦を抑えることができます。泡立てるときは、できるだけもっちりとした泡で、手のひらに乗せて下向きにしても垂れてこないくらいが目安です。

最後に、洗顔の際は温度も重要です。高温で洗顔すると、肌の保湿成分が流出しやすくなり、乾燥を招いてしまいます。35℃前後のぬるま湯ですすぐようにしましょう。

2. 保湿

洗顔の後は、保湿を行います。保湿できるアイテムとしては化粧水、乳液、クリームなどいくつか種類がありますが、基本的にどのアイテムがいいかは肌質によります。皮脂が多い人はクリームを塗ると油分が過剰になることがあり、注意が必要です。

もし、Tゾーンはテカリやすいけれど頬などは乾燥しやすい、いわゆる「混合肌」の場合は部分によって使う保湿アイテムを選ぶと肌トラブルになりにくいと思います。

また、とくに乾燥しているときや肌がゆらぎやすい場合は、あれこれたくさん保湿アイテムを使うのではなく、オールインワンジェルや乳液などでシンプルに保湿するほうが肌への負担は少なくおすすめです。洗顔料の使い方もそうですが、時には「引き算」のケアが大事。

3. UVケア

すでに肌ダメージを受けている状態でも、しっかりUVケアを行い紫外線から肌を守ることは重要です。紫外線は肌に炎症をもたらし、さらに肌のバリア機能の低下を招いてしまうからです。

UVケアは日焼け止めと、帽子や日傘などによる物理的な遮光があります。中でも日焼け止めは重要で、暑さがやわらいできても毎日塗ることが推奨されます。

とくにUVAについてはUVBと比較すると一年を通して降り注いでおり、肌のより奥へ届いてコラーゲンを分解してシワやたるみといったエイジングサインをもたらします。

肌のバリア機能が低下して敏感なときは「ケミカルフリー（吸収剤フリー）」のものが刺激になりにくく、おすすめです。

どんなスキンケア成分が有効？

次に、夏のダメージをやわらげ、秋に向けておすすめのスキンケア成分を4つご紹介します。

1. セラミド

セラミドとは、肌のバリア機能を担う細胞間脂質の主成分です。そのため、スキンケアで取り入れることで肌本来のバリア機能を改善する効果が期待できます。セラミドはこんにゃくなどにも含まれているため食事からも摂取することができますが、直接スキンケアによってセラミドを補うのがよりバリア機能の改善には有効です。

2. ナイアシンアミド

ナイアシンアミドはビタミンB3のことで、肌に対してさまざまな効果がある成分です。その1つがセラミドの産生を促すことで保湿効果があるのが特徴で、夏のダメージ肌におすすめです。また、ナイアシンアミドには美白作用もあり、紫外線によって作られたメラニンに対してもアプローチしてくれます。

3. トラネキサム酸

トラネキサム酸はよく美白化粧品に配合されている成分で、シミの原因となるメラニンをつくる細胞であるメラノサイトの活性を抑えて、メラニンをつくらせにくくする効果があります。それだけでなく、トラネキサム酸には炎症を抑えたりバリア機能を改善したりする効果があり、夏のダメージ肌にトータルでアプローチしてくれる成分です。

4. ピーリング成分

肌のごわつきを感じる方には、紫外線ダメージによって厚くなった角質層に働きかけるピーリング成分がおすすめです。ピーリング成分は肌の表面を剥離することでくすみや乾燥を改善する効果があります。中でもおすすめが「PHA（ポリヒドロキシ酸）」という種類のピーリング成分で、保湿効果が高いことが特徴で、敏感肌の方にも使いやすい成分です。

夏のダメージ肌は、紫外線を始めとしたさまざまな原因でもたらされます。基本のスキンケアを行いながら、セラミドやナイアシンアミド、トラネキサム酸といった有効成分が配合されているアイテムを試してみるといいでしょう。

早めに対処することで夏のダメージをリセットし、秋以降も美しい肌を保つことができるはずです。ぜひ実践してみてください。

（小林 智子 ： 皮膚科専門医、医学博士、同志社大学アンチエイジングセンター研究員）