ゆりやんレトリィバァ初監督映画『禍禍女』の公開日が2026年2月6日に決定し、主演を南沙良が務めることが発表された。

参考：ゆりやんレトリィバァ初監督作『禍禍女』2026年公開決定 「私の実際の恋愛を基にしたもの」

本作は、芸人、俳優、ラッパー、声優、ラジオパーソナリティと、日本だけではなく海外でも多方面に活躍してきたゆりやんが初監督を務める恋愛映画。本作のプロデューサー・髙橋大典が2021年にあるTV番組で次に挑戦したいこととして「映画監督」と発言したゆりやんを観て企画を始動させ、撮影までの約1年間、ゆりやんと頻繁に会って恋バナを聞き続けたという、ゆりやんの実際の恋愛経験が詰め込まれた作品となる。

さらに、本作の脚本を、『ミスミソウ』『許された子どもたち』『ヒグマ!!』の内藤瑛亮が手がけることが決定。内藤は「ゆりやんさんを傷つけた男たちを呪う気持ちで書きました。どうか、その『呪い』の拡散にご協力いただければ幸いです」と作品を作った思いを語った。

また、本作の音楽を、新しい学校のリーダーズ「オトナブルー」など数々の話題曲をプロデュースしたyonkeyが担当。実写映画の音楽を手がけるのは今回が初となるyonkeyは「オファーをいただいたときからワクワクでいっぱいでした。音楽もゆりやんさんが表現したかった"これまでの恋愛を元にした映画"に寄り添えて作れたと思います」とコメントを寄せた。

主演の南が演じるのは、ある男性に想いを寄せる美大生の主人公・上原早苗。南は、「早苗の感情に触れることで、私自身のなかにも眠っていた感情が呼び起こされていくような感覚でした」とコメント。

コメントゆりやんレトリィバァ（監督）主演は南沙良さんです！沙良さんには、今回の役を演じていただくにあたり、殻を破って欲しかったので、そのためには自分も殻をかぶっていてはいけないと思い、本音でぶつかりましたら、沙良さんも全身で受け止めて全力でぶつかってきてくださいました。早苗役を南沙良さんにお願いして本当によかったですし、沙良さんしかいませんでした。こんな南沙良さんをみたことがありません！ありがとうございます！沙良、LOVE！

南沙良（主演）お話をいただいたときは、ゆりやん監督の世界観に入れることがとても楽しみでしたし、自然と挑戦してみたいと思えました。私自身初めての挑戦が多い作品でしたが、早苗の感情に触れることで、私自身のなかにも眠っていた感情が呼び起こされていくような感覚でした。そしてゆりやん監督は初めての長編映画とは思えないほど、ユーモアと情熱を持って作品を導いてくださいました。現場は常に温かく、エネルギッシュな空気に満ちていて、その中で自由に表現することができたと思います。是非たくさんの方に、いろんな形で自由にこの映画を楽しんでいただけたら嬉しいです。

内藤瑛亮（脚本）もともとゆりやんレトリィバァさんのファンでしたので、 ご一緒できることが本当に嬉しく、すぐにお引き受けしました。 「ゆりやんさんに喜んでもらいたい」という気持ちをモチベーションに全力で取り組みました。 褒めてくださるたびに励みになり、「このセリフ最高です」とその場で口にしてくださった瞬間は忘 れられません。”ホン”作りでは、ご自身の恋愛話も語ってくださり、そこに登場する男性たちがあま りに強烈で、フィクションの中で彼らに報いを与えたいと決意しました。 ”ホン”作りは苦しいことが多いのですが、『禍禍女』は唯一心から楽しく、もし時間を戻せるならも う一度やりたいと思えるほど幸福な時間でした。ゆりやんさんを傷つけた男たちを呪う気持ちで書き ました。どうか、その「呪い」の拡散にご協力いただければ幸いです。

yonkey（音楽）今回が自分にとって初めての劇伴挑戦ということもあり、オファーをいただいたときからワクワクでいっぱいでした。ゆりやん監督との制作は、真剣な話し合いの中にも笑いが絶えず、常に新鮮で刺激的な時間でした。音楽もゆりやんさんが表現したかった“これまでの恋愛を元にした映画”に寄り添えて作れたと思います。ぜひ劇場で体感してください。（文＝リアルサウンド編集部）