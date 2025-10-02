和の気品をまとう！【マブ】のUVカット＆遮光◎、和モダンが映える24本骨傘「紅」がAmazonで手に入るチャンス！
日本の伝統美を持ち歩く！日差しも雨も華やかにガード！【マブ】の和モダンが映える24本骨傘「紅」がAmazonで手に入るチャンス！
日本の伝統美と機能の融合mabuの人気商品の長傘。和傘のフォルムや透かし柄の雅な雰囲気はそのままに。グラスファイバー製の軽量骨を採用し、多骨でも軽いを追求。直径約103センチ、男性でも濡れにくい実用的なサイズ。もちろん女性でもおしゃれに。持ち手は心地よい手触りの木製ハンドル。
24本骨でありながら、素材を追求し、 一般的な長傘レベルの負担のない重さを実現。 和柄を施したおしゃれな生地、 撥水加工、長時間耐久性を可能に。
グラスファイバー製の軽量骨を採用。折れない素材でしなやかに風にも強い。強い風に煽られても丈夫。
女性にも優しいネイルガード付き。手動開閉のデメリットを改善。
