札幌市ではきのう未明からクマの出没が相次ぎ、南区では子グマ1頭が駆除されました。同じ南区の石山通でも親子グマが目撃され近くの小学校2校が臨時休校となるなど警戒が続いています。



札幌市南区藤野の十五島公園付近を歩く1頭のクマ。



きのう正午ごろ目撃通報をうけて、市の職員やハンターらが出動しました。



緊張が走る中、午後2時25分、ハンターが猟銃一発を発砲し子グマ1頭を駆除したということです。





（札幌市 環境共生担当課 坂田一人 課長）「駆除した個体は体長62センチ、体高が39センチ、オスでことし生まれの0歳です。目撃されていた親子の個体との同一性については、おそらく違うだ ろうと」南区ではきのう午前2時半すぎに南37条西10丁目付近の石山通でもタクシーの運転手が路上にいる親子のクマ2頭を発見しました。警察によりますと、親グマの体長はおよそ1.8メートルで、タクシーに向かって威嚇してきたということです。（磯貝武尊ディレクター）「石山通で親子グマが目撃されました。付近の住宅街、藻岩下に向かう道路でも交通規制が行われています」さらにすぐ近くの南37条西11丁目では午前3時20分ごろ、「獣の声がする」と通報がありました。（うめき声）「うーうー」警察は周辺の道路を一時、交通規制しました。（近隣住民）「怖いですね。自転車で通っている人もいるので気を付けないといけないと思う」札幌市によりますと、付近ではクマのフンが発見されたということです。（札幌市 環境共生担当課 坂田一人 課長 ）「藤野の個体とは別だと思っているし、平和の個体とも別の出没だろうと思う」クマの出没を受け、近隣の小学校2校が臨時休校となりました。（阿部大輔記者）「いまハンターが猟銃を持って、畑の中に入って行きます」きのう正午すぎには西区西野8条10丁目の山際にある畑付近でも親子とみられるクマ3頭が目撃されました。警察官がクマ1頭が畑付近に居座っているのを確認しましたがその後、姿が見えなくなったということです。（札幌市 環境共生担当課 清尾崇 係長）「獣道がいくつかありましたので、そういうところを利用して畑に下りてきたのではないかと思っています。落ちているクルミを食べにきているですとか、山ブドウがあるところもほんの一部ですけれどもあったので、そういった食べ物を食べにきている可能性は推測できるかと思っています」さらに、きのう夜になってクマが出没した南区の十五島公園と南37条西11丁目で再びクマが相次いで目撃されていて市は目撃があった場所にカメラを設置するなどして警戒を続けています。