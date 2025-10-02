モナコはマンCと２−２ドロー。ハーランドに２ゴールを許すも、終盤に追いつく。南野拓実は出番なし【CL】
現地10月１日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ第２節で、南野拓実が所属するモナコがマンチェスター・シティとホームで対戦した。
初戦のクラブ・ブルージュ戦（１−４）を落としたモナコは、南野がベンチスタートとなったなか、序盤からボールを握られる時間が続く。すると15分に一瞬の隙を突かれて先制を許す。グバルディオルの浮き球パスに抜け出したハーランドにループシュートを決められた。
しかしその３分後に追いつく。敵陣ペナルティエリア手前中央のやや左寄りでボールを受けたがテゼが右足を一振り。狙い澄ましたミドルをゴール左上に突き刺した。
その後は劣勢の展開のなか、44分には再びリードを許す。左サイドのオライリーのクロスからハーランドにヘディングシュートを叩き込まれた。このまま１−２で前半を終える。
後半に入って54分、モナコは決定機を迎える。ショートコーナーの流れからテゼのクロスにバロガンが飛び込んだが、わずかに合わず。
72分には、ボックス手前の右からテゼが左足のミドルシュートを放ったが、枠を捉えられなかった。
それでも90分、ダイアーが自ら得たPKを決めて、モナコが土壇場で同点に追いついた。試合はこのまま２−２で終了。南野には最後まで出番が訪れなかった。
モナコは次節、22日にホームでトッテナムと激突する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
