同点ゴールを決めたマユル（右）。(C)Getty Images

　現地時間10月１日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ２節で、昨シーズン４強のバルセロナと王者パリ・サンジェルマンが前者のホームで対戦した。

　バルサは14分、ヤマルのスルーパスに反応して裏抜けしたフェラン・トーレスが相手GKをかわしてシュートを放つ。だが、DFザハルニーがカバーに入り、間一髪でクリアする。

　優勝候補同士の対戦は19分に動く。ショートカウンターから最後はラッシュフォードのクロスをフェランが流し込み、バルサが先制に成功する。

　しかし38分、ヌーノ・メンデスの持ち上がりからマユルにネットを揺らされ、同点に追いつかれる。
 
　後半に入って63分には、ダニ・オルモとヤマルが続け様にチャンスを迎えるも、ブロックされる。

　その後はアウェーチームのペースとなり、83分には途中出場のイ・ガンインが際どいシュートを放つがポストに嫌われる。

　それでも90分、ハキミのクロスに途中投入のFWゴンサロ・ラモスが合わせて劇的な決勝点。怪我人続出でレギュラークラスを５人欠いたパリSGが、２−１で逆転勝利を飾った。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

