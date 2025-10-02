優勝候補対決は劇的決着！怪我人続出でも強い王者パリSGが90分の逆転弾でバルサを２−１撃破【CL】
現地時間10月１日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ２節で、昨シーズン４強のバルセロナと王者パリ・サンジェルマンが前者のホームで対戦した。
バルサは14分、ヤマルのスルーパスに反応して裏抜けしたフェラン・トーレスが相手GKをかわしてシュートを放つ。だが、DFザハルニーがカバーに入り、間一髪でクリアする。
優勝候補同士の対戦は19分に動く。ショートカウンターから最後はラッシュフォードのクロスをフェランが流し込み、バルサが先制に成功する。
しかし38分、ヌーノ・メンデスの持ち上がりからマユルにネットを揺らされ、同点に追いつかれる。
後半に入って63分には、ダニ・オルモとヤマルが続け様にチャンスを迎えるも、ブロックされる。
その後はアウェーチームのペースとなり、83分には途中出場のイ・ガンインが際どいシュートを放つがポストに嫌われる。
それでも90分、ハキミのクロスに途中投入のFWゴンサロ・ラモスが合わせて劇的な決勝点。怪我人続出でレギュラークラスを５人欠いたパリSGが、２−１で逆転勝利を飾った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！Jリーガーが好きな女性タレントランキングTOP20を一挙紹介
バルサは14分、ヤマルのスルーパスに反応して裏抜けしたフェラン・トーレスが相手GKをかわしてシュートを放つ。だが、DFザハルニーがカバーに入り、間一髪でクリアする。
優勝候補同士の対戦は19分に動く。ショートカウンターから最後はラッシュフォードのクロスをフェランが流し込み、バルサが先制に成功する。
後半に入って63分には、ダニ・オルモとヤマルが続け様にチャンスを迎えるも、ブロックされる。
その後はアウェーチームのペースとなり、83分には途中出場のイ・ガンインが際どいシュートを放つがポストに嫌われる。
それでも90分、ハキミのクロスに途中投入のFWゴンサロ・ラモスが合わせて劇的な決勝点。怪我人続出でレギュラークラスを５人欠いたパリSGが、２−１で逆転勝利を飾った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！Jリーガーが好きな女性タレントランキングTOP20を一挙紹介