「毎日王冠・Ｇ２」（１０月５日、東京）

促したわけではない。それでも、輝いてきた場所に向かうことを理解しているかのように、エルトンバローズは１日、心地良く加速して坂上へとたどり着いた。西村淳を背にゆったりとしたペースで前半をまとめ、ラスト１Ｆに反応を集約。馬なりのまま１１秒８（４Ｆ５４秒４）のフィニッシュへと結びつけた。

「予定通り、おしまいだけサッと反応を確認しました。前回（中京記念８着）はブランク（骨折明けで９カ月ぶり）がありましたからね。返し馬から、いい時に比べて走りのバランスが良くなかったです」と杉山晴師。使って良くなるタイプだけに、「上向いてきています」と上昇ぶりを示唆した。

毎日王冠は３年連続の参戦。２３年はＧ１ウイナーのソングライン、シュネルマイスターを抑えて勝利をつかみ、昨年も３着と好走している。自信を持って挑めるステージであることは確かだろう。「結果を出して、マイルＣＳ（昨年２着）に臨みたいと思っています」と指揮官は重要なステップ戦になることを強調した。勝負の５歳秋。勝ち方を知る舞台で弾みをつけ、Ｇ１への道筋を描く。