¡ÚµþÅÔÂç¾ÞÅµ¡Û¥·¥ç¥¦¥Ê¥ó¥é¥×¥ó¥¿·Ú²÷¥ê¥Ï¡¡Èá´ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ø¹âÌî»Õ¡Ö¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤ÈÁö¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¤¤¤¤Æ°¤¡×
¡¡¡ÖµþÅÔÂç¾ÞÅµ¡¦£Ç£²¡×¡Ê£±£°·î£µÆü¡¢µþÅÔ¡Ë
¡¡È¿·â¤Î½©¤Ø¡Ý¡£¥·¥ç¥¦¥Ê¥ó¥é¥×¥ó¥¿¤¬£±Æü¡¢·ªÅìºäÏ©¤Ç·Ú²÷¥ê¥Ï¡££±ËÜÌÜ¤Ë£´£Æ£·£´ÉÃ£¹¡Ý£±£¶ÉÃ£µ¤Ç¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¸å¡¢Ìó£±£°Ê¬¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ð¥ë¤ò¶´¤ß¡¢£²ËÜÌÜ¤Ï¥é¥¹¥È¤Ç»Å³Ý¤±¤é¤ì¤Æ£´£Æ£µ£µÉÃ£¸¡Ý£±£²ÉÃ£³¡£±¹¼ËÆÃÍ¤Î£²ËÜ¾è¤ê¤Çµ¡ÉÒ¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¤¿¡£¹âÌî»Õ¤Ï¡Ö¥ê¥º¥à¤òÀ°¤¨¤Ê¤¬¤é¤È¤¤¤¦»Ø¼¨¡£¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤ÈÁö¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¤¤¤¤Æ°¤¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¡£ÊõÄÍµÇ°°ÊÍè£³¥«·îÈ¾¤Ö¤ê¤Î¼ÂÀï¤È¤Ê¤ë¤¬¡Ö½çÄ´¤ËÍè¤é¤ì¤¿¤Î¤¬²¿¤è¤ê¡£½çÄ´¤Ê¤éÎÏ¤ò½Ð¤»¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»Å¾å¤²¤ËÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¤À¡£
¡¡£³ºÐ¤Îº¢¤Ïº¸¤ØÄ¥¤Ã¤¿¤ê¡¢ÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ò·ç¤¤¤¿¤ê¤ÈÉÔ°ÂÄê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö½Õ¤Ï¾å¼ê¤ËÁö¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢£´ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ÆÊÊ¤¬²ò¾Ã¤·¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤ÊÁö¤ê¤Ë¿Ê²½¡£µÍ¤á¤Î´Å¤µ¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Å·¹Ä¾Þ¡¦½Õ£³Ãå¡¢ÊõÄÍµÇ°£´Ãå¤È£Ç£±¤Ç¤âÂçÊø¤ì¤»¤º¤Ë¾å°ÌÁè¤¤¤ò±é¤¸¤¿¡£
¡¡¤Þ¤À¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ï¼ê¤¬ÆÏ¤«¤º¤â¡¢½Å¾Þ¤Ç£²Ãå£²²ó¡¢£³Ãå£²²ó¡¢£´Ãå£´²ó¤È¤â¤¦¤Ò¤È²¡¤·¡£ÀéÈ¬¤«¤é»°Æó¤ÈÉý¹¤¯»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢»Ø´ø´±¤Ï¡Öµ÷Î¥¤Ï¥Ù¥¹¥È¤È»×¤¦¡×¤Èº£²ó¤ÎÆó»Í¤ò´¿·Þ¤¹¤ë¡£¡ÈºÇ¶¯¤Î£²¾¡ÇÏ¡É¤È¤Ï¸À¤ï¤»¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤ÇÈá´ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÃ¥¼è¤À¡£