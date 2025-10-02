2日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比320円高の4万4860円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万4550.85円に対しては309.15円高。出来高は8153枚だった。



TOPIX先物期近は3090ポイントと前日比変わらず、TOPIX現物終値比4.74ポイント安だった。



銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高

日経225先物 44860 +320 8153

日経225mini 44850 +310 171976

TOPIX先物 3090 +0 18708

JPX日経400先物 27780 +5 1201

グロース指数先物 711 -1 1393

東証REIT指数先物 売買不成立



株探ニュース

