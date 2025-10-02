　2日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比320円高の4万4860円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万4550.85円に対しては309.15円高。出来高は8153枚だった。

　TOPIX先物期近は3090ポイントと前日比変わらず、TOPIX現物終値比4.74ポイント安だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 44860　　　　　+320　　　　8153
日経225mini 　　　　　　 44850　　　　　+310　　　171976
TOPIX先物 　　　　　　　　3090　　　　　　+0　　　 18708
JPX日経400先物　　　　　 27780　　　　　　+5　　　　1201
グロース指数先物　　　　　 711　　　　　　-1　　　　1393
東証REIT指数先物　　売買不成立

