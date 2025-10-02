「毎日王冠・Ｇ２」（１０月５日、東京）

３歳世代上位の実力馬が古馬の壁をぶち破る。ダービー４着のサトノシャイニングは１日、栗東坂路を単走馬なりで４Ｆ５５秒３−４０秒０−１２秒１を計時。序盤は頭を上げて行きたがるしぐさを見せたが、スピードに乗ってからは落ち着きを取り戻し、ラストは弾むようなフットワークで坂を駆け上がった。

武豊が騎乗した１週前追い切りでも激しい気性をのぞかせ、２週続けて精神面での課題が浮き彫りになった。それでも杉山晴師は「１週前はチグハグになったけど動きは十分に良かった。（武豊）ジョッキーも春より力をつけている前向きなコメントだった」と課題を認めつつ、動きを評価。その上で「きょう（１日）もこの馬のなかでは収まりが利いていた。乗り手の感触的にもリズムや動きは悪くなかった」と秋初戦に向けた仕上がりを説明する。

毎日王冠は３歳馬が過去６年で５勝。２２年は３歳馬の出走がなかったため、実質５連勝中だ。「個人的なこの馬のベストレースはきさらぎ賞。もう一度千八に使いたいと思っていたし、あの競馬ができれば上のクラスでもやれる」と指揮官。激しい気性をエネルギーに変え、初めて対戦する古馬を圧倒してみせる。