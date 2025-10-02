「京都大賞典・Ｇ２」（１０月５日、京都）

春の目黒記念に続き、重賞連勝を狙うアドマイヤテラは１日、栗東坂路で最終追い。迫力を感じさせるフットワークで駆け上がり、“勝負の秋”へ向けて好ムードを漂わせた。

アドマイヤテラが好気配をアピールした。最終リハは栗東坂路で単走追い。キビキビとした脚さばきで登坂すると、最後までバランスを崩すことなく加速して、４Ｆ５３秒７−３８秒９−１２秒６をマークした。友道師は「先週までにしっかりできています。放牧先でも乗り込んでもらっていましたしね。動きに迫力が出てきた」と仕上がりに納得の表情を浮かべた。

昨年の菊花賞が３着。向正面からの早めの動きだしで上位争いを演じ、大器ぶりを発揮した。そして迎えた今季は、大阪−ハンブルクＣを圧倒的なパフォーマンスで完勝すると、続く目黒記念は５７・５キロのハンデを背負いながら、好位から危なげのない内容で重賞初制覇を決めた。「最近はゲートの出が良くなってきていて、いい位置を取れるようになっていますね。菊花賞の後に、しばらく休んだのが良かった」と指揮官。じっくりと時間をかけ、着実にステップアップしている。

夏場を充電に充て、４カ月ぶりの復帰戦。秋はここからジャパンＣ→有馬記念という青写真を描いており、始動戦からしっかりと弾みをつけたいところだ。「背が伸びて、よりステイヤーっぽくなりました。順調に成長していますね。先週追い切りにまたがった川田騎手も『さすが重賞勝ち馬になりましたね』と言ってくれました。ようやくＧ１を狙えるところまできたと思います」とトレーナーの言葉にも熱がこもる。伸び盛りの４歳馬が、大舞台へ向けて勢いを加速させる。