「京都大賞典・Ｇ２」（１０月５日、京都）

宝塚記念９着からの巻き返しに燃える一昨年の菊花賞馬ドゥレッツァは１日、美浦Ｗで躍動した。ぐずついた天気のなかで追われたドゥレッツァの最終リハ。しまい重点のソフトな内容でも、やはりＧ１馬の迫力は違った。数字以上に体を大きく見せ、重低音を響かせながら美浦Ｗを力走。秋の始動戦を使うにあたっては十分な内容だった。

単走で追われて６Ｆ８４秒８−３８秒１−１１秒７。見守った尾関師は「気合が入って、折り合いもついて、馬場が悪いなかでも動いてくれて。先週よりも上向いてきた」と安どの表情を浮かべる。帰厩直前にアクシデントがあり、立ち上げの段階では重め残りだったが、先週の併せ馬でスイッチがオンへ。このひと追いで出走態勢は整った。

２３年の菊花賞馬も、その後は勝利の二文字から遠ざかっている。前走の宝塚記念９着は「馬場や枠順、展開など、悪い要素が重なって不完全燃焼に終わった」が、昨年のジャパンＣでは２着同着に健闘し、今年３月のドバイシーマＣでも見せ場十分の３着。トップクラスの実力に陰りはない。「京都は菊花賞を勝っている舞台。仕切り直しのレースとしてはいいと思う。開幕馬場も菊花賞であれだけの時計と上がりで走っていますし、（脚質的にも）自在に動けますからね」。思い出の地で久々のＶをつかみ、存在感を示したいところだ。