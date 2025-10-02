グラビアアイドルの茜さや（32）が第1子を出産したことを2日までに自身のSNSで発表した。

5月5日自身のSNSで結婚を発表していた茜は1日の深夜に「人生第二章 小さな命と歩む日々」と題してnoteを更新し「びっくりさせてしまうかもしれませんが…今日は皆さんにどうしてもお伝えしたいことがあります。ありがたいことに、私たち夫婦のもとに子供が誕生しました」と第1子が誕生したことを報告した。

現在は「母子ともに元気に日々を過ごしており、このタイミングでようやくご報告できることをうれしく思います」と伝えた。また、今回の報告に「正直結婚発表を先延ばしにした理由と同じ事柄でも、どうしようと悩んだけれど、他にも悩みに悩んだ事柄があって」と悩んでいたことを明かした。

「まずこれは結婚発表の時と同じ内容で、全てを公表しないといけないのか？？という悩み」とし「やはり結婚と同じで『子供を産みました』の報告をしない方も沢山いて、しなくちゃいけない事でもないし、した方がいいのか？しない方がいいのか？子供を授かった時からずっとモヤモヤ」と心境をつづった。

日々葛藤していた結果「その後もあっという間に出産の日が近づいてきて、我が子に出逢い、母になると思いの外子育てが大変すぎてタイミングを完璧に見失いました」などと振り返った。そして最後には「これからも人としてさらに成長出来るよう頑張りますので、変わらず見守っていただけたら嬉しいです」と伝えた。